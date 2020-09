Wat vind jij: Er moeten meer openbare toiletten komen in binnensteden

We zijn koploper. In geen enkele provincie steeg het aantal beboete wildplassers in 2019 namelijk zo sterk als in Overijssel; het waren er maar liefst zeventig procent meer dan in het jaar ervoor.

Koploper is Deventer, waar gemiddeld ruim 44 wildplasboetes werden uitgeschreven per tienduizend inwoners. Ter vergelijking: het landelijke gemiddelde ligt net onder de tien.

Worden we steeds asocialer, wordt de handhaving steeds strenger óf ligt het aan het feit dat we niet genoeg openbare toiletten hebben in onze provincie? Die laatste optie kwam vandaag opmerkelijk vaak binnen via onze social media-kanalen.

Daarom zijn we benieuwd naar jouw ervaring. Zijn er in jouw ogen inderdaad te weinig openbare toiletten? En zo ja, moeten we dan die extra kosten gaan maken om dit tekort aan te vullen? Stem mee en laat ons horen wat jij vindt, in de reacties hieronder of op Facebook.