Welke rol speelde oud-tbs'er bij gruwelijke dood van Steenwijker Halil Erol?

De hoofdverdachte van de moord op Halil Erol uit Steenwijk moet zich vandaag voor de rechtbank verantwoorden. De oud-tbs'er uit Meppel zou betrokken zijn bij de moord op Erol in 2010. Verschillende lichaamsdelen van Erol werden later verspreid in de regio teruggevonden.

De Meppelaar werd in de zomer van 2018 aangehouden nadat er forensisch onderzoek was gedaan in een woning in Meppel. Hij woonde in dit huis toen Erol verdween in 2010.

De man kwam in beeld omdat de haren van hem en zijn vriendin werden aangetroffen op een dekbedhoes, waarin lichaamsdelen van Erol waren verpakt. Ook zaten zijn haren op een IKEA-stoelhoes, waarin andere lichaamsdelen van het slachtoffer zaten.

Eerdere veroordeling

De psyche van de verdachte in deze zaak werd begin dit jaar onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Hij is al eens veroordeeld tot tbs voor een ander levensdelict.

Hoe Erol om het leven is gekomen, is nog steeds niet helemaal duidelijk. Justitie heeft het eerder gehad over meerdere 'geweldshandelingen'. De doodsoorzaak is niet meer te herleiden vanwege de staat waarin het lichaam werd aangetroffen.