Massaal herdenken in coronatijd: "Rouwen belangrijker dan vraag of het kan"

Een rouwherdenking kan niet zo strak aangelijnd worden als bijvoorbeeld een manifestatie voor gelijke rechten. Dat zegt Ton Kamp van de Veiligheidsregio Twente naar aanleiding van de massaal bezochte stille tocht voor Marco van der Kolk, gisteravond in Enschede. Er mochten tweehonderd mensen meelopen, dat werden er uiteindelijk zo'n duizend. "De mogelijkheid om te herdenken en te rouwen laten we prevaleren boven de vraag of dit kan."

Marco van der Kolk raakte bijna twee weken geleden ernstig gewond tijdens een ruzie, waarbij hij met zijn hoofd hard op de grond viel. Hij overleed een paar dagen later. De stille tocht van gisteravond was georganiseerd door voetbalclub Phenix, de club waar Marco een prominent lid was.

Afspraken

De gemeente had van tevoren wel duidelijke afspraken verbonden aan het doorgaan van de tocht. Zo mochten er maximaal tweehonderd mensen meelopen en moest de anderhalvemeter-regel in acht worden genomen. Uiteindelijk was de opkomst dus vele malen groter.

"Bij rouw en trouw spelen emoties mee", zegt Kamp. "Met name bij rouw. Dat zie je bij de stille tocht van gisteren en bij de manifestatie van afgelopen zondag (toen honderden mensen afkwamen op de herdenking van twee slachtoffers van een dodelijk ongeluk, red.)"

'Groot goed'

"Rouw en trouw spelen met name mee om te kijken in hoeverre je mensen tegemoet kunt komen. Je kunt een rouwherdenking niet zo strak aanlijnen als bijvoorbeeld een manifestatie voor gelijke rechten." Kamp benadrukt dat demonstratierecht een groot goed is, maar zegt daarbij dus ook dat er verschillen zijn.

"Ik denk dat wij met de organisatie terugkijken op een herdenking waarvan wij denken dat het misschien qua aantallen wat te uitbundig was, maar als ik zie hoe de mensen die tocht beleefd hebben, dan denk ik dat we eigenlijk heel tevreden moeten zijn.