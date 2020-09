Tien jaar cel en tbs geëist voor lugubere moordzaak die Steenwijk jaren in zijn greep hield

Tegen oud-tbs'er Matthias M. is in de zogenoemde Steenwijker Puzzelmoord tien jaar gevangenisstraf en tbs geëist. Volgens het OM heeft hij begin 2010 Steenwijker Halil Erol omgebracht en in stukken gezaagd. Lichaamsdelen werden op verschillende tijdstippen in de regio teruggevonden. De verdachte was rond het levensdelict pas een paar maanden tbs'er af. Volgens justitie is het een schokkende en angstaanjagende daad, die veel weg heeft van een horrorfilm. "Gokken met een nieuw levensdelict willen we niet."

Tegen de verdachte zijn verschillende bewijzen, zegt justitie. Zo zijn er haren van hem en zijn vriendin aangetroffen op een dekbedhoes, waarin lichaamsdelen van Erol waren verpakt. De verdachte is eerder gefotografeerd op eenzelfde dekbedhoes. Ook zaten zijn haren op een IKEA-stoelhoes, waarin andere lichaamsdelen van het slachtoffer zaten. De handen en het hoofd van het slachtoffer werden nooit gevonden.

Judopak

Op de tweede vindplaats van lichaamsdelen werd ook een judopak gevonden. Volgens een getuige had de verdachte zo'n pak. "We hebben er wel eens om gelachen, omdat zijn voornaam begint met dezelfde letters als de merknaam van het pak: Mat."

Een andere getuige zegt dat hij Matthias heeft horen zeggen dat hij een Turk ging doodmaken. "Het kan niet anders dan dat hij deze Turk bedoelde."

Tenslotte zijn de vindplaatsen van de lichaamsdelen bekende plekken voor de verdachte, volgens het OM.

Hoofd

Hoe Steenwijker Halil Erol om het leven is gekomen, is nog niet helemaal duidelijk. Justitie heeft het over meerdere 'geweldshandelingen'. "Door de wijze waarop het lichaam is aangetroffen, is de doodsoorzaak niet meer te herleiden. Is 'ie doodgeschoten, is z'n hoofd in geslagen? We weten het niet, want z'n hoofd hebben we niet."

Psyche

Hoe de verdachte er psychisch aan toe is hebben de deskundigen niet goed kunnen vaststellen, omdat hij niet heeft meegewerkt aan onderzoeken. De man is eind negentiger jaren veroordeeld tot tbs voor een ander levensdelict. Toen leed hij aan een meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Volgens het OM is hij daar onvoldoende voor behandeld. "Sterker nog, met een mede-tbs'er heeft hij het over het begaan van de perfecte moord gehad door het lichaam in stukken te hakken."

Toch eindigde 2009 die tbs, kort voordat Halil Erol werd vermoord. In de tussentijd had de verdachte een vriendin leren kennen, waarmee hij in Meppel ging wonen.

In dat huis werd vorig jaar opnieuw forensisch onderzoek gedaan. Kort ervoor was er bij het Nederlands Forensisch Instituut een volledige dna-match gevonden van de haren. Ook zijn vriendin en de ex van slachtoffer Halil Erol werden aangehouden en gelden als verdachte.

Bedreigend

De verstandhouding tussen Erol en zijn ex was volgens getuigen niet goed. Hij overtrad de omgangsregeling met de kinderen en hij bedreigde zijn ex meermalen.

Volgens de Meppelse vriendin van de verdachte moest Matthias al eens 'een oogje in het zeil houden' toen Halil's ex naar de tandarts moest met de kinderen. Daar verscheen Halil toen ook, maar werd tegengehouden door Matthias. Volgens familie van Halil heeft hij dat als heel bedreigend ervaren. Verdachte Matthias zegt over het voorval: "Dat vond ik wel leuk."

Getuigen zeggen dat Matthias vaker 'opkwam' voor vrouwen in het nauw. Zo zou hij eens een bedreigde vrouw een wapen hebben geleverd. "Spielerei", aldus de verdachte.

Telefoongegevens

Erol is op de dag van zijn vermissing samen met zijn ex, kinderen en toenmalige bewoners in het Meppelse huis geweest. Volgens de vrouwelijke verdachten is Halil met Matthias in het schuurtje geweest. Daarna is hij niet meer gezien.

Justitie denkt dat Erol is omgebracht op 6 februari 2010, tussen 13.00 en 18.00 uur. "Zijn telefoon was op dat moment in het huis." Daarna is er niets meer van het slachtoffer vernomen. "Zo is er niet meer gepind, terwijl hij dat iedere dag deed." Ook reageerde hij niet meer op een sms en inkomend gesprek van een vriend, om te komen voetballen en te helpen in een winkel. "Er was geen teken van leven meer. We moeten concluderen dat hij toen al dood was."

Rond etenstijd wordt het signaal van Erols telefoon nog wel opgevangen door een mast bij de Havelterberg. "Precies op de route die de Meppeler verdachte op dat moment aflegde om Erols ex en kinderen naar huis te brengen in Steenwijk. En daar komt nog bij dat de verdachte op een eerder moment Erol heeft bedreigd." Later werd de auto van Erol brandend gevonden in het Groningse Haren.

Ontkenning

De Meppeler verdachte ontkent betrokken te zijn bij de moord. "Ik heb niets met die zaak te maken", zegt hij. In de rechtszaal komt hij heel onverschillig over. "Ik heb het gevoel dat ik me helemaal niet kan verdedigen. Ik wordt doodmoe van deze zaak."

Zijn advocaat zegt dat er helemaal geen direct bewijs is dat linkt naar haar cliënt. "Dat dekbed is een oud dekbed. Toen hij ging samenwonen heeft mijn cliënt de hoes weggedaan naar de kringloopwinkel. Dus het kan goed dat een onbekende de hoes heeft gebruikt om die romp in te verpakken. Er is dan ook DNA aangetroffen op die hoes van een onbekend persoon."

Volgens het OM is dit scenario volstrekt ongeloofwaardig. "De kans dat iemand anders bij de kringloop deze dekbedhoes én de stoelhoezen heeft gekocht om lijkdelen in te pakken, is nihil."

Drugs

De raadsvrouwe van de verdachte zegt ook dat helemaal niet zeker is waar, hoe en wanneer Halil is omgebracht. "Er zijn geen sporen van geweld of bloed in het huis of de schuur aangetroffen." Het NFI kan het moordtijdstip en doodsoorzaak niet vaststellen. "Het OM heeft een tunnelvisie", zegt de advocate. "En redeneert in haar eigen straatje. Want er zijn ook andere scenario's. Zo werd Halil in verband gebracht met de drugsscene."

Gebroken

Nabestaanden van Erol zijn nog steeds kapot van de moord op hun geliefde. "Het heeft ons gebroken. Het doet pijn dat hij geen respect heeft gehad voor het lichaam van Halil." Ook de dochter van Erol laat weten hoeveel leed is aangedaan. "De afgelopen tien jaar zijn enorm zwaar geweest." Ze was 9 toen haar vader werd vermoord, nu ontwikkeld tot 20- jarige vrouw. "En deze ontwikkeling krijgt geen herkansing."

Advocaat Sébas Diekstra van verschillende nabestaanden: "De nabestaanden vinden het idee dat de verdachte bij een veroordeling voor doodslag op enig moment weer terug zou kunnen keren in de samenleving niet te verteren. Zeker omdat de verdachte reeds eerder veroordeeld is en tbs heeft ondergaan voor het om het leven brengen en verkrachten van een jonge vrouw. Zij begrijpen de beperkingen van onze strafwet, maar dat maakt nog niet dat zij hier vrede mee kunnen hebben.’’