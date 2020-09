Van 0 tot 100 miljoen in 15 jaar, computerbedrijf Azerty uit Raalte lukte het

De 'beste hardware webshop' volgens vakgenoten, nominaties van gebruikers en de 'Gouden Gazelle' van het Financieel Dagblad voor financiële prestaties. Azerty in Raalte heeft zich in 15 jaar op de kaart gezet met computers voor gamers.

De Nederlandse gameliefhebber kent de weg naar Raalte, niet altijd letterlijk, maar vooral via internet. In het steeds uitbreidende pand van Azerty aan de rand van Raalte, komen de bestellingen binnen voor game PC's. En daar worden ze klaargemaakt, vaak custom made, met een prijskaartje dat wel tot achtduizend euro gaat.

Gegroeid zonder overnames of investeerders

Jeroen te Wierik en zijn compagnon Richard Klink zijn trots op hun resultaat. Op een jaar na zijn ze elk jaar gegroeid, tot een bedrijf met ruim honderd medewerkers en honderd miljoen euro omzet.

"Je snapt natuurlijk wel dat we er trots op zijn, met name ook omdat we in een branche zitten waarin het heel snel gaat, waarin de markt gedomineerd wordt door de grotere partijen. En dat wij het hier in Raalte zonder investeerder doen, en nog zelf de beslissingen kunnen nemen daar zijn we nog wel het meest trots op", zegt Te Wierik.

Gamend Nederland weet weg naar Raalte

Moederborden, videokaarten en harde schijven zijn de onmisbare onderdelen van de 'game PC'. Het bedrijf uit Raalte heeft de afgelopen vijftien jaar een groot deel van gamend Nederland voorzien van hardware. Met als gevolg dat vorig jaar een recordjaar was waarbij de honderd miljoen omzet werd gehaald.

Te Wierik weet wel waar de groei vandaan komt: "Enerzijds omdat de markt gegroeid is, maar de grootste groei hebben we gemaakt omdat andere partijen afscheid namen van deze markt".

Met zijn compagnon hebben ze dus alles op eigen kracht gedaan, zonder investeerders en zonder overnames. En dat in een relatieve nichemarkt. Het gros van de computers gaat 'custom made' de deur uit, op specificatie van de klant. Te Wierik kent zijn klanten goed. "Onze klanten zijn met name de kenners die zelf wel weten wat ze nodig hebben, ze kiezen hun onderdelen samen en zeggen vaak als laatste 'Azerty, jullie mogen het bouwen'."

'Het maakt niet uit waar ons bedrijf staat'

Azerty zit in een bedrijfspand op een onopvallend bedrijventerrein aan de rand van Raalte. De locatie maakt in deze business niet al te veel uit, omdat verreweg de meeste computers via internet worden besteld en met de pakketpost worden afgeleverd bij de klant. "Het maakt niet uit waar je zit. Het gaat erom wat je doet en als je dat onderscheidend genoeg doet, is de afstand in Nederland geen probleem", zegt Te Wierik.

Hij en z'n compagnon hebben onlangs een directie aangenomen om het bedrijf verder te professionaliseren. Maar het bedrijf verkopen om te genieten van de opbrengst is bij Te Wierik nog geen onderwerp. "Het bedrijf is m'n leven, en m'n compagnon werkt ook nog tot 's avonds laat, het is meer dan je werk, het is een stuk van je leven en dan maken de uren niet zoveel uit. Los van het feit dat ik niet zo in elkaar zit, is dit voor mij genieten."