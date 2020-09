Provincie steunt drastische uitbreiding Nationaal Park Sallandse Heuvelrug

Het zou zomaar kunnen dat het nationale park van de Sallandse Heuvelrug tien keer groter wordt. Vijftien instanties, waaronder de provincie, overwegen omliggende gebieden op te laten nemen in het park. Als alles doorgaat, ligt het grootste droge heidegebied van Noordwest-Europa plotseling in het hart van Overijssel. De provincie ziet er wel heil in.

Vandaag kondigde de provincie aan te willen investeren in het project. "De kans is groot dat dan ook een subsidie van het Rijk volgt", aldus een woordvoerder.

"Het gebied van Ommen tot Markelo en Raalte tot Almelo heeft één ontstaansgeschiedenis", zegt Adri Ooms. Als programmacoördinator is hij nauw betrokken bij het plan om hier één nationaal park van te maken. "We moeten het ook als één systeem zien."

Dit betekent dat het bestaande park de volgende gebieden opslokt: de Lemelerberg, de Luttenberg, Hoge Hexel, Boetelerveld, Borkeld, Reggedal en al het platteland er tussenin. Nieuwe naam: 'Sallandse Heuvelrug & Twentse Reggedal'. Ooms ziet vooral mogelijkheden.

'Toeristische sector profiteert'

"Toerisme is een belangrijk aspect", zegt de programmacoördinator. "Als ik de kaart van Italië erbij pak en een nationaal park zie, dan denk ik: 'dat is vast een mooi gebied'. Als alles doorgaat, staan heel wat Overijsselse campings in een nationaal park. Dat roept een bepaald beeld op."

Bovendien kun je veel problemen beter oplossen vanuit de gedachte dat het één gebied is, zegt Ooms. Het droogtevraagstuk, bijvoorbeeld. Maar ook als het gaat om landbouw is het volgens hem beter 'uit te zoomen' en het grotere geheel te zien.

Voordelen?

Welke voordelen biedt het plan concreet? Kunnen we de lage waterstand bij de Sallandse Heuvelrug straks beter aanpakken? Daar zijn de betrokken partijen nog niet uit. "De komende drie jaar moeten we bekijken welke voordelen het biedt en bepalen of we deze weg inslaan."

Het plan is ambitieus, weet Ooms. Zes gemeentes, waterschappen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Marketing Oost, Vitens... allemaal moeten ze iets van het voorstel vinden. "Er zitten vijftien man aan tafel."

Provincie investeert

Over overlegrondes gesproken: een vertegenwoordiger van het nieuwe park schuift straks regelmatig aan bij gesprekken over natuur of landbouw. Een extra poppetje aan tafel, moet je dat willen?

"Er zitten dan inderdaad meer mensen aan tafel", erkent Ooms, "Maar bij grote vraagstukken moet dat ook. Veel zaken zijn een grote puzzel, die je bekijkt via puzzelstukjes."

Over drie jaar besluiten de partijen of het plan definitief wordt ingevoerd. De provincie Overijssel wil een miljoen euro beschikbaar stellen. Een deel van dat geld gaat naar de ontwikkeling van de Weerribben-Wieden: het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van Noordwest-Europa.