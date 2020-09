Omwonenden weer in verzet tegen bouwplannen Commanderie Ootmarsum

De nieuwe plannen voor de bouw van een hotel, een tabaksmuseum en een 'bierspa' in het Commanderiegebied in Ootmarsum moeten van tafel. Dat eisten omwonenden vandaag bij de Raad van State. "We voelen ons belazerd", klaagde hun woordvoerder. Er zijn volgens hem verwachtingen gewekt en toezeggingen gedaan dat het hotel er niet zou komen.

Een eerder plan voor de invulling van het gebied met een hotel, brouwerij en 26 woningen werd in 2014 door de Raad van State vernietigd. "Dat plan komt nu gefaseerd terug", constateerde de woordvoerder van de omwonenden. Hij wees de Raad op allerlei uitlatingen van de gemeente en ontwikkelaar Heupink waaruit bleek dat er geen hotel meer zou komen.

Er kwam hulp uit onverwachte hoek. Raadsvoorzitter Eric Helder wees de gemeentewoordvoerders ook fijntjes op de toelichting bij een bestemmingsplan voor dit gebied uit 2015. Daarin stelde de gemeenteraad zelf dat er geen hotel zou komen. Daaruit mochten de omwonenden toch wel afleiden dat een hotel uitgesloten kon worden. Volgens de advocaat van de gemeente Dinkelland is dat plan niet meer aan de orde.

Bewijsstukken

Maar van gedane toezeggingen is volgens de advocaat geen sprake. Ondanks een aantal 'bewijsstukken' die door de omwonenden op tafel bij de Raad van State zijn gelegd. Volgens de advocaat gelden alleen toezeggingen door de gemeenteraad als juridisch houdbaar. Maar die lagen volgens hem niet op tafel.

De Raad was ook niet te spreken over hoe de gemeente de omwonenden informeerde. Die moesten onder meer via een Wob-procedure erachter komen dat er driftig nieuwe plannen waren gemaakt zonder hen daarover in te lichten. "We hebben nooit het verzoek ontvangen om mee te denken over invulling van onze groene leefomgeving", stelde de woordvoerder van de omwonenden.

'Te laat'

Onderzoeksrapporten over de behoefte aan hotelkamers in Ootmarsum en de ecologische gevolgen van de plannen, kregen de omwonenden veel te laat in handen. Een dag voor een commissievergadering van de gemeenteraad konden ze de rapporten inkijken. Veel te laat om daar goed op te kunnen reageren. Achteraf bleek een van die rapporten ook niet goed, moest ook de gemeente erkennen.

Volgens een van de rechters van de Raad kun je dat onzorgvuldig noemen. Maar dat zal volgens haar niet direct leiden tot vernietiging van het bestemmingsplan. De Raad doet over zes weken uitspraak.