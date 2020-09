Geldboete voor veroorzaker van dodelijk ongeluk met 86-jarige fietser in Lemele

Een 25-jarige automobilist uit Heeten is veroordeeld tot een boete van duizend euro en een voorwaardelijke rijontzegging van drie maanden. De man veroorzaakte in Lemele vorig jaar een aanrijding met een 86-jarige fietser door geen voorrang te verlenen. De bejaarde man overleefde het ongeluk niet.

Het ongeval gebeurde vorig jaar juni op een onoverzichtelijk kruising net buiten de bebouwde kom van het dorp. De automobilist kwam over de Lemelerseveldweg aanrijden, terwijl het bejaarde slachtoffer op de Twentseweg fietste.

'Trok snel op'

De Heetenaar dacht dat hij op een doorgaande weg reed en daarom geen voorrang hoefde te verlenen. Hij had het slachtoffer in de verte wel zien fietsen, maar had deze niet zo snel op zijn weg verwacht. De bejaarde man reed op een elektrische fiets.

Het lijkt erop dat het slachtoffer de auto ook niet in de gaten had. "Ik probeerde nog oogcontact met hem te krijgen, maar hij trok zo snel op", zei de automobilist twee weken geleden tegen de rechters in Zwolle.

Schaamte

De 25-jarige vertelde tijdens zijn rechtszaak dat hij zich ongelooflijk schaamt voor het ongeluk. "Ik kom nog vaak langs het huis (waar het slachtoffer woonde, red.) als ik naar mijn werk rij en dan denk ik er altijd nog aan." De man schaamde zich zelfs zo erg dat hij tijdens zijn zaak de rechters niet aan durfde te kijken.

De nabestaanden van de bejaarde man vroegen in een brief aan de rechters om mild te zijn in hun oordeel. Zij schreven dat ze de man niets kwalijk nemen. Hij nam al snel na het ongeluk contact op met hen en volgde de uitvaart via een videoverbinding. In hun brief schreef de familie zelfs dat ze erg meeleefden met de veroorzaker van het ongeluk.

Geldboete

De rechtbank legt de geldboete, ondanks de dodelijke afloop van het ongeval, in haar vonnis uit: 'In zaken als deze wordt doorgaans een geldboete opgelegd. Daarbij is dan niet te hard gereden, was geen drank of drugs in het spel en de auto functioneerde normaal.'

'De verkeersfout bestaat uit het niet goed kijken/opletten en geen voorrang verlenen. De geldboete zal de rechtbank daarom in dit geval ook opleggen.'