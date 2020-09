Turnster Sanne Wevers hervat training met vader Vincent: "Fijn dat we weer vooruit kunnen kijken"

Turnster Sanne Wevers vertelde donderdag na haar eerste training in de Nijmeegse SportQupe eindelijk weer het gevoel te hebben vooruit te kunnen kijken. Vijf weken lang trainde de Oldenzaalse zonder vader en coach Vincent Wevers, die door gymnastiekbond KNGU op non-actief was gezet. Net als bondscoach Gerben Wiersma. Drie van de vier andere bij het olympisch project betrokken coaches waren op vrijwillige basis uit de trainingshallen gebleven.

Een reeks beschuldigingen van oud-turnsters over geestelijke en fysieke mishandelingen door turncoaches had de bond doen besluiten het topsportprogramma voor de vrouwen stop te zetten. Er loopt een onderzoek, maar dinsdag kregen de coaches - verder ook Wolther Kooistra, Nico Zijp, Frank Louter en Patrick Kiens, de enige die weigerde vrijwillig terug te treden - toestemming hun werk voort te zetten. Op een centrale locatie, met waarnemers.

Niet in vertrouwde omgeving

"Het is fijn dat we weer vooruit kunnen kijken. Helaas niet in onze vertrouwde omgeving in Heerenveen", vertelde Sanne Wevers, vergezeld van zus Lieke, Naomi Visser en hun coach Vincent Wevers. Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) heeft hem, ondanks forse beschuldigingen, toegestaan zijn werk te hervatten omdat "zich geen melders onder deze turnsters bevinden, de meldingen betrekking hebben op de periode voor 2010 en de trainingsmethoden van Vincent Wevers in 2020 niet vergelijkbaar zijn met de periode, waarover is gemeld", aldus de toelichting.

Erkenning van hun verhalen

"Het is belangrijk dat het onderzoek plaatsvindt, maar ook dat wij verder kunnen", zei de olympisch kampioene op de balk van Rio 2016. Ze bestreed de beeldvorming dat de selectie en de turnsters die vaak met hartverscheurende verhalen hun ervaringen de afgelopen weken deelden, tegenover elkaar staan."Wij houden allemaal van deze sport en zijn het er allemaal over eens dat wat er in het verleden gebeurd is nooit meer mag voorkomen. Het bestuur van de KNGU heeft ons opgeofferd om hen tevreden te stellen. Maar het lijkt me niet dat dat de manier is voor erkenning van hun verhalen. Het zou beter zijn dat je hulp biedt en hun kennis inzet om de situatie te verbeteren."

Respect

Wevers ging met vier van de turnsters - voormalig collega's - die getuigd hadden over de misstanden uit eten. "Ik wilde ze uitleggen dat het niet klopt dat wij tegen hen zouden zijn, dat we juist respect voelen. Ik snap dat het voor sommigen moeilijk is dat Vincent nu gewoon in de zaal mag staan, maar het is ook hoe ons rechtssysteem werkt. Het ISR vindt dat het kan. Het is belangrijk dat het onderzoek plaatsvindt, maar ook dat wij verder kunnen."

Plezier terugkrijgen

Voorlopig overnacht ze in een hotel in Nijmegen. Ver van haar woonplaats Heerenveen. "We kijken even aan hoe het bevalt en of dit blijvend is. Nu wil ik snel het plezier terugkrijgen."