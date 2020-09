Justus (24) hit op YouTube "Online vinden mensen dichte overweg prachtig"

Bijna elk weekend gaat Justus Moek op pad en filmt spoorwegovergangen in binnen- en buitenland. De 24-jarige Oldenzaler heeft onderhand een archief van zo'n 10.000 filmpjes en post elke dag een aantal filmpjes op z'n YouTube kanaal. "Van kinds af aan ben ik gefascineerd door spoorwegovergangen. Nadat ik op YouTube een paar filmpjes van spoorwegovergangen had gezien besloot ik ze ook te gaan maken. In eerste instantie voor mezelf, vanaf 2010 heb ik ze online gezet."

Een verklaring voor het succes van de filmpjes heeft Moek niet echt. "Ik denk dat het komt door YouTube zelf. Als er veel op een filmpje wordt geklikt komt het op een lijst met aanbevolen filmpjes. Daardoor krijgt het een hogere ranking en komen er vanzelf weer meer views."

Laag Zuthem

De overweg bij Laag Zuthem is Moeks best bekeken video. Nog even en het filmpje bereikt het duizelingwekkende aantal van 100 miljoen views. "De teller staat nu op zo'n 92 miljoen views, ik verwacht midden oktober 100 miljoen te bereiken. Normaal gesproken baal je als je voor een dichte overweg staat, maar online vinden mensen het prachtig."

Wat begon als een hobby is uitgeroeid tot een extra bron van inkomsten. "Ik zou m'n werk als financieel medewerker kunnen opzeggen. Maar als ik dat doe ben ik afhankelijk van YouTube, lijkt me geen goed idee. Van de verdiensten betaal ik m'n buitenlands reizen én ik heb er een auto van gekocht."

Propeller

Justus moet even nadenken over de vraag wat de mooiste overweg is die hij tot nu toe heeft vastgelegd. "Dat is een overweg in Italië, oude overweg met een propeller op de bel die gaat draaien zodra de overweg wordt geactiveerd." De 24-jarige Oldenzaler is nog lang niet klaar met filmen. "Er zijn nog genoeg mooie spoorwegovergangen in de wereld."