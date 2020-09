Vrijwilligers van Museum No Hero ontmantelen de 'oude' expositie (Foto: RTV Oost / Ruud Dilling)

Museum No Hero start ondanks corona vol vertrouwen met nieuwe tentoonstelling

Veel kleine musea hebben moeite het hoofd boven water te houden. Ook No Hero in Delden worstelt met de coronamaatregelen maar geeft de moed niet op. Aankomende zaterdag gaat in het museum een nieuwe expositie van start.

Voor het zover was, moest eerst de 'oude' expositie worden verwijderd. Zondag was een legertje vrijwilligers in de weer het museum uit te ruimen.

"De afgelopen maanden waren hier de jurken van modeontwerper Yves Saint Laurent te zien. De jurken zijn door No Hero aangekocht en komen uit de privécollectie van filmactrice Catherine Deneuve", zegt woordvoerder Gerard Kokhuis. "Elk stuk wordt gefotografeerd en dan van de pop gehaald. Verpakt in kledinghoezen gaan de jurken naar het depot van het museum."

Vrijwilligers

De bezoekersaantallen zijn sinds de coronamaatregelen gehalveerd. Toch maakt Kokhuis zich niet echt zorgen. "Het was een zwaar half jaar. We hebben ons staande weten te houden door het instellen van drie tijdsloten waarvoor bezoekers zich konden inschrijven, maar vooral dankzij de zestig vrijwilligers én initiatiefnemer en sponsor Geert Steinmeijer.

"Hoe diep de zakken van de sponsor zijn, weet ik niet. Maar museum No Hero blijft ook in de toekomst gewoon open, zo ambitieus zijn we wel."

George Michael

Na Yves Saint Laurent en Catharine Deneuve heeft No Hero ook deze keer een grote, internationale naam weten te strikken: popzanger George Michael. "Wat veel mensen niet weten, is dat George Michael ook een kunstverzamelaar was."

De vijftien werken die sponsor Steinmeijer kocht op een Londense veiling, zijn vanaf zaterdag in Delden te zien. "Daarnaast krijgt het museum op de eerste etage een permanente tentoonstelling van Twentse kunstenaars als Jan Cremer, Theo Wolvecamp en Riemko Holtrop."