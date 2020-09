Onderwereldoorlog Zwolle: Drie opgepakte drugsverdachten blijven achter tralies

Drie van de vijf verdachten die deze week werden aangehouden in Zwolle blijven langer vast voor onderzoek. Dat heeft de onderzoeksrechter vandaag besloten. De verdachten hebben volgens het Openbaar Ministerie een rol gespeeld in een grimmige onderwereldvete die Zwolle al een klein jaar in z'n greep houdt.

Een van de mannen die maandag werden opgepakt is 'De Bolle'. Hij blijft twee weken langer vast. Hij komt veelvuldig voor in de politiedossiers van de plaatselijke drugsoorlog. Zo zou hij urenlang zijn gegijzeld door zijn oude 'bloedbroeders'. Nu zou hij in het gat in de drugsmarkt zijn gesprongen, dat is ontstaan nadat veel leden van twee concurrerende drugsbendes zijn opgepakt.

Vuurwapens

Afgelopen maandag werden huizen aan de Jac P. Thijsselaan, de Tuinstraat, de Vrouwenlaan, de Staatssecretarislaan, de Plattenborgstraat en het Elandveld doorzocht. Daarbij heeft de politie onder meer voertuigen, dure spullen en een aantal vuurwapens in beslag genomen.

Dinsdag werden twee van de aangehouden mannen alweer vrijgelaten, ze blijven wel verdachte. Naast De Bolle blijven nog twee verdachten langer vast. Eén verdachte een week, de andere twee weken.

Vete

De onderwereldoorlog in de Hanzestad is gestart in 2016, toen twee Turkse broers even ten zuiden van Zwolle werden beschoten vanuit een langsrazende auto. Daarna werd het voor de buitenwereld stil, tot een jaar geleden. Toen werd de vermeende leider van drugsbende Ali24/7 met een automatisch wapen beschoten in de kinderrijke wijk Stadshagen.

Een maand later was het weer raak. Toen werd de vermeende leider van de concurrentie beschoten in de wijk Holtenbroek. Beide mannen overleefden de moordaanslagen. Ze zitten wel achter de tralies, samen met verschillende medeverdachten.

Meisje

Opvallende medeverdachte is Fabienne van den R., alias Het Meisje. Zij zou de 'bedrijfsleider' zijn geweest van drugsgroep Ali24/7 en betrokken zijn geweest bij de moordaanslag in Holtenbroek. Zij en haar medeverdachten moeten zich volgende week weer verantwoorden voor de rechter.