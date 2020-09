Plannen Nationale Parken: 'Geen uitbreiding van natuur, maar uitbreiding van samenwerking'

Niet de natuur uitbreiden, maar de samenwerking tussen de verschillende partijen beter maken. Dat is het doel van de plannen voor Nationaal Park Sallandse Heuvelrug en Nationaal Park Weerribben-Wieden. Dat zegt de provincie in reactie op onrust die onder boeren zou zijn ontstaan, nadat bekend werd dat de provincie de plannen financieel steunt.

De provincie maakte vandaag bekend dat het de plannen met een bedrag van één miljoen euro wil steunen. "De kans is groot dat dan ook een subsidie van het Rijk volgt", aldus een woordvoerder eerder.

Onrust

De provincie bespeurt onrust onder met name boeren rond Nationaal Park Sallandse Heuvelrug. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher betreurt de onduidelijkheid over het plan. "De laatste tijd komt er veel op de boerensector af en het laatste dat we willen is dat ze nog verder in onzekerheid terechtkomen. Wij willen dan ook vanuit de provincie benadrukken dat het met dit plan niet de bedoeling is om natuurgebieden groter te maken, maar dat we de economie in bestaande gebieden juist willen versterken. En daar profiteren ook de boeren van."

De plannen moeten de gebieden nog aantrekkelijker maken, waardoor meer toeristen de weg naar Overijssel vinden. Dat is goed voor de economie en het levert ook de inwoners van Overijssel meer mogelijkheden om te recreëren op.

Verkeerde been

De parken moeten robuuster worden gemaakt, is onderdeel van het plan. "Ik kan me voorstellen dat dit de indruk wekt dat de bestaande natuur wordt uitgebreid, maar dan zijn mensen op het verkeerde been gezet", legt Ten Bolscher uit. "Het idee is dat je naast de fraaie natuur, ook omliggende gebieden en dorpen betrekt bij het Nationaal Park. Want het is jammer dat een toerist alleen de natuur verkent en daarna weer naar huis gaat."

"Ik zie liever dat een parkbezoeker ook nog even gebruik maakt van de plaatselijke horeca, de nacht doorbrengt in een plaatselijk bed & breakfast en de volgende dag een museum bezoekt. Daarna gaat hij of zij weer voldaan terug naar huis met een tas vol lekkere streekproducten." Het is dus vooral uitbreiding van de samenwerking, zegt de gedeputeerde.

Kansen

Ten Bolscher wijst erop dat ook boeren betrokken zijn bij de plannen. "Een deel van de huidige kwaliteit van het gebied is zeker ook het bestaande agrarische landschap dat al eeuwenlang door boeren wordt onderhouden."

Volgens hem zijn er kansen voor nieuwe samenwerkingsverbanden tussen de verschillende partijen. "Als voorbeeld denk ik aan het beweiden van natuurgebieden door koeien. Economie en ecologie hoeven echt niet tegenover elkaar te staan, maar kunnen elkaar prima versterken."