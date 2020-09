Natuurlijke aardbeving bij Punthorst van 1.9 op schaal van Richter

Het was volgens het KNMI een zogenoemde tektonische aardbeving. Het was dus een verschuiving in een breuksysteem. De beving vond plaats op 10 kilometer diepte.

Een aardbeving in Overijssel is sowieso vrij uniek, laat staan een natuurlijke aardbeving. De afgelopen jaren zijn het vooral geïnduceerde aardbevingen die in Groningen, Drenthe en Friesland voorkomen. Dat zijn aardbevingen die zijn ontstaan door gaswinning in het gebied.

Dat soort aardbevingen vindt op minder grote diepte plaats, maar worden altijd vastgesteld op drie kilometer diepte. Dat heeft te maken met de moeilijkheid om de precieze diepte van een aardbeving vast te stellen. Geïnduceerde aardbevingen vinden altijd plaats in of rond een gasreservoir. De gemiddelde diepte is drie kilometer, daarom is dat de vastgestelde diepte van een geïnduceerde aardbeving.