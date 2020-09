Carnaval ook in Raalte niet groot gevierd vanwege corona

Carnavalsoptocht in Raalte in 2019 (Foto: RTV Oost / Arnold Roolvink)

Een groots carnaval zal er in de gemeente Raalte niet komen. Definitief is het nog niet helemaal, maar het lijkt erop dat de zeven carnavalsverenigingen in de gemeente geen prinsen zullen aanwijzen, geen Elfde van de Elfde zullen vieren en geen optocht gaan organiseren. Vanavond gingen de verenigingen om tafel om te praten over het komende carnavalsseizoen in coronatijd.

"Er zijn een paar verenigingen die over de prinsen nog geen duidelijkheid hebben, die willen we de ruimte geven om daar uit te komen. Maar ik verwacht wel dat 't afgeblazen wordt", zegt Lyon Hutten, woordvoerder van de carnavalsverenigingen en zelf actief bij de Hekk'n Sluuters in Nieuw Heeten.

Ideeën

De coronamaatregelen maken het onmogelijk om carnaval te vieren zoals het bedoeld is. "Zoals we nu denken kan er eigenlijk niks", zegt Hutten. Er zijn wel ideeën om op een andere manier nog iets aan carnaval te doen, maar daar wordt de komende tijd verder naar gekeken.

Hutten verwacht volgende week definitief te kunnen melden wat de verenigingen doen met hun prinsen en de optochten. "De wagenbouwers zitten te wachten op wat ze kunnen." In februari van dit jaar werden optochten in de gemeente afgelast vanwege de storm die toen over de provincie raasde. "Dat is al apart. En dan krijg je nu dit."

Er zijn ergere dingen, maar....

"Het ligt natuurlijk wel in de lijn der verwachtingen en er zijn ergere dingen dan dit. Maar je wilt er gewoon een mooi carnavalsjaar van maken met z'n allen. Het wordt hier steeds mooier en beter de afgelopen jaren." Over de financiële gevolgen maakt Hutten zich geen zorgen. "Zoals het nu lijkt is het niet zo dat een groep weg zal vallen."

Hoe er nog wel aandacht kan worden geschonken aan carnaval in Raalte, moet later dit jaar duidelijk worden. "We hebben binnenkort overleg met de gemeente en de Veiligheidsregio. Op 1 januari moet het allemaal duidelijk zijn."