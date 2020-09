Enschedeërs ervaren meeste drugsoverlast, Sallanders het minst

Eén op de drie Enschedeërs ervaarde vorig jaar drugsoverlast in de buurt, blijkt uit cijfers van het CBS. Geen enkele Overijsselse regio 'scoort' hoger dan de stad, waar 6,3 procent zelfs 'veel overlast' ervaart. Salland staat onderaan het lijstje: 'slechts' 14,3 procent klaagt over drugsoverlast.

Overlast van drugshandel in Enschede is van alle tijden. Maar de afgelopen jaren is het fors toegenomen, merkt wijkagent Jurgen Reekers. Volgens hem begon het toen een groep Antillianen in 2010 z'n plek in de binnenstad vond.

"Er kwamen veel jongens uit het westen van het land, die daar problemen hadden", legt Reekers uit. "Ze hoorden kennelijk dat het in Enschede makkelijk was om voet aan de grond te krijgen."

Almelo en Zwolle

De regio Almelo (Twente Noord) staat op de tweede plek; 25,3 procent ervaart drugsoverlast in de buurt. Zwolle, waar de afgelopen maanden een drugsoorlog woedt, staat op de derde plek, met 22,2 procent.

In de Sallandse politieregio (IJsselland Zuid) klagen mensen het minst over drugsoverlast: 14,3 procent ervaart wel eens overlast door drugs in de buurt.

Het CBS vroeg in totaal 135 duizend Nederlanders van 15 jaar of ouder in hoeverre zij overlast ervaarden. De resultaten zijn weergegeven per politieregio.