'Moorddatabase van Saxion en Politieacademie helpt cold cases op te lossen'

Lector Jaap Knotter is erg blij met de nominatie. "Het is natuurlijk al geweldig als je bij de laatste tien zit, maar nu al helemaal bij de laatste vijf. Het is een mooie waardering voor het project waar we nu zo'n twee jaar mee bezig zijn.

Moorddatabase

Het project, 'Cold Cases: Solved and Insolved', is een initiatief vanuit Saxion Hogeschool en de Politieacademie in Apeldoorn. Studenten onderzoeken talloze moordzaken en voegen deze samen in één grote database. "We hebben nu een testdatabase gemaakt met 350 verschillende moordzaken. Daarin staan alle details uit die zaken, waarbij gedacht moet worden aan de omstandigheden, de dader, het moordwapen, enzovoort. Complete scenario's dus."

Het doel van de database is het herkennen van patronen in moordzaken. "Zo zouden we in de toekomst een cold case door de database kunnen halen, waardoor we een lijst van waarschijnlijke en onwaarschijnlijke scenario's opstellen. Dit bespaart veel tijd voor rechercheurs."

Verrassende resultaten

Tijdens het project dat nu twee jaar bezig is, zijn er al verrassende nieuwe ontdekkingen gedaan in verschillende cold cases. "Nog niet voldoende om algemene uitspraken te doen", vervolgt Knotter. "Maar het geeft ons wel de bevestiging dat we op de goede weg zitten."

"We testen al onze onderzoeken op cold cases en gebruiken de informatie die daar uit komt direct weer in onze database. Het is een mooie wisselwerking tussen het theoretisch toetsen en praktijkonderzoek."

Tijdsintensieve onderzoeken

De huidige cold cases zijn volgens Knotter tijdrovende onderzoeken. Juist daarom ligt er volgens hem een grote kans met dit lopende project. "De politie kan deze onderzoeken niet alleen doen. Het werk van onze slimme, jonge studenten helpt ontzettend in het aanpakken en mogelijk oplossen van deze cold cases. Dan heb je als politieorganisatie extra handen en voeten beschikbaar."

Ondanks dat het project een groot succes is, zal het nog even duren voordat de politie het daadwerkelijk gaat gebruiken. "Dan moet het volledig werken, getoetst zijn en de meerwaarde tonen. Dat zal nog enkele jaren duren."

Wat is een cold case?

Een cold case is een onopgelost levensdelict (moord of doodslag) of een zeer ernstig delict waarop een minimale gevangenisstraf van twaalf jaar staat. De politie hecht grote waarde aan het alsnog oplossen van dergelijke cold cases. Allereerst om recht te doen aan de gevoelens van onzekerheid en onrechtvaardigheid bij nabestaanden. Daarnaast valt ook niet uit te sluiten dat daders van deze misdrijven opnieuw de fout ingaan. Elke eenheid in Nederland heeft een eigen coldcaseteam. Deze elf teams werken landelijk nauw samen. Ze delen onder meer kennis en ervaring. De coldcaseteams zijn daarnaast verantwoordelijk voor het onderzoek naar langdurig vermisten en ongeïdentificeerde doden. (Bron: Politie.nl)