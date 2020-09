Ruim twintig geldezels betrokken bij grootschalige Whatsapp-fraude

De politie heeft ruim twintig geldezels in beeld die mogelijk betrokken zijn bij grootschalige oplichting via WhatsApp. Een groot deel van deze verdachten is aangehouden.

Een geldezel is iemand die zijn bankrekening laat gebruiken voor fraude. Ze doen dat in opdracht van oplichters, waarvan er inmiddels vijf zijn aangehouden. In juni werden een 18-jarige man uit Borne en een 19-jarige man uit Hengelo aangehouden. Deze week vielen nog eens drie Hengeloërs (17, 19 en 20 jaar oud), door de mand.

Geldezels

Geldezels laten hun bankrekening gebruiken voor fraude. Volgens de politie zijn het vaak jongeren die via social media benaderd worden om als geldezel te werken. Hen wordt snel en gemakkelijk geld beloofd, maar weinig jongeren weten dat ze iets strafbaars doen. Ook wie alleen geld opneemt van zo’n rekening, is strafbaar.

Bij WhatsApp-fraude doet een oplichter zich voor als bekende van het slachtoffer, in de meeste gevallen een zoon of dochter. Via een WhatsApp-bericht geeft 'de bekende' aan een nieuw telefoonnummer te hebben en snel geld nodig te hebben. De dader vraagt het geld over te maken op een bankrekening.

Volgens de politie begon het als een relatief klein onderzoek, maar is het inmiddels een groot onderzoek geworden. Het onderzoek is nog in volle gang en de politie sluit nieuwe aanhoudingen niet uit. Het vermoeden is dat het gaat om een grotere groep actieve oplichters.