Burgemeester Gerritsen van Almelo over Nieuwstraatkwartier: "Bijzondere en fijne wijk"

Het gaat steeds beter met het Nieuwstraatkwartier in Almelo. Dat vindt burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo. Nadat twee jaar geleden meerdere drugspanden in de buurt zijn opgerold, wordt er nu hard gewerkt om de wijk leefbaarder te maken. "Mensen zijn eerder geneigd om te zeggen: we hebben met elkaar de boel op orde gebracht en dat laten we niet verpesten door mensen die er een potje van willen maken."

In september 2018 werkten politie, Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, Defensie en de gemeente Almelo samen om meerdere drugspanden op te rollen in het Nieuwstraatkwartier in Almelo. Bewoners van de wijk vertelden de afgelopen dagen in de televisieserie 'het Nieuwstraatkwartier' op TV Oost dat ze fijn wonen in de wijk ondanks het negatieve stempel dat eraan kleeft.

Volgens Gerritsen is het Nieuwstraatkwartier ook geen probleemwijk. "Een echte probleemwijk is voor mijn gevoel een wijk waar je je winkel niet meer open kunt houden, waar je niet met plezier over straat kunt lopen. Waar de verpaupering alom aanwezig is. En dat is niet zo. De wijk is een typische Almelose volkswijk. Waarin mensen van allerlei pluimage wonen. Mensen die elke dag het beste ervan proberen te maken voor henzelf, voor hun zaak en ook voor hun buurt."

Vraagstukken

Wel zijn er nog bepaalde vraagstukken, aldus Gerritsen. "Hoe mensen zich sociaal en economisch kunnen ontwikkelen. De gemeente heeft daarom een programma ontwikkeld, waarin gebruikt wordt gemaakt van de sociale trots dat mensen wonen in de wijk, zoals we ook in de RTV Oost-serie hebben kunnen zien. Maar waar we de mensen ook trainen om zelf antwoorden te vinden op de problemen die ze vinden."

Het straatbeeld is de afgelopen twee jaar compleet veranderd. Zo is er geïnvesteerd in een goede ondernemersvereniging en is de oude Hagendoornschool omgeturnd tot een gemeenschapsgebouw. "We proberen mensen te helpen bij het maken van de keuze voor het verduurzamen van de woning. We proberen mensen alert te laten zijn op veiligheid in de buurt. Een aantal voorbeelden die we niet vanaf de gemeentelijke tekentafel, maar met bewoners en ondernemers hebben gecomponeerd."

Rotte appels

Twee jaar geleden zei Gerritsen dat de 'rotte appels' uit de buurt moesten verdwijnen. De burgemeester stelt dat dit wel gelukt is. "Dat gevoel hebben we wel. We hebben twee jaar geleden een slag geslagen door een criminele organisatie uit de buurt te verdrijven. Het komt niet terug zoals het was, daar hebben we onze informatiebronnen voor."

Ondanks dat er veel is gebeurd, zegt de burgemeester dat er nog steeds werk verzet moet worden. "We kunnen er niet in een keer voor zorgen dat er geen achterstanden meer zijn. Dat er geen sociale of economische achterstanden zijn." Ook zaken als ondermijning en opkopen van huizen met zwart geld. "Daarvoor hebben we de bestemmingsplannen aangepast." Ook worden er aanvullende onderzoeken gedaan als er grote investeringen worden gedaan.

'Niet verpesten'

De plannen om het Nieuwstraatkwartier te hervormen, duren in totaal tien jaar. En dat loopt voorspoedig. "Mensen zijn eerder geneigd om te zeggen: we hebben met elkaar de boel op orde gebracht en dat laten we niet verpesten door mensen die er een potje van willen maken. Het is een hele bijzondere en fijne wijk. Ik ben ook wijkwethouder voor de wijk, dus ik ben regelmatig in de wijk."

In de laatste acht jaar van die periode wil Gerritsen ook het oude karakter van de wijk behouden. "Dan is het hopelijk dezelfde volkswijk en stadswijk die het nu ook is. Wel eentje waar je graag een onderneming hebt, waar mensen met plezier wonen en waar kinderen op straat kunnen spelen. En dat het negatieve aureool bij mensen uit het hoofd verdwenen is."