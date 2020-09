Verzoek om nieuw onderzoek in Zwolse 'Kruipruimtemoord'

Slachtoffer Deniz werd in stukken gevonden in de kruipruimte van Mark's huis (Foto: RTV Oost)

De zogenoemde Zwolse Kruipruimtemoord moet op verschillende vlakken opnieuw worden onderzocht. Dat vinden de veroordeelde Mark de G. en zijn advocaat. Ze hebben vandaag in hoger beroep gevraagd om nieuw onderzoek te doen naar een metaaldeeltje dat in het slachtoffer is gevonden. Ook wil de veroordeelde Zwollenaar dat andere deskundigen naar zijn psychische gesteldheid kijken.

De gruwelijke zaak draait om de dood van Marks kameraad Deniz. Een kogel in zijn hoofd maakte een eind aan zijn leven. Volgens Mark heeft Deniz zichzelf door het hoofd geschoten, de rechtbank oordeelde dat Mark dat heeft gedaan. Het staat vast dat Mark vervolgens wel het lijk in stukken heeft gezaagd en een tijdlang verborgen hield in de kruipruimte van zijn huis in Zwolle-Zuid. Mark werd veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs.

Metaaldeeltje

Cruciaal in de bewijslast is een minuscuul metaaldeeltje dat naast de inschotverwonding werd gevonden. Volgens het OM en de rechtbank heeft de kogel uit Marks pistool een stuk metaal doorboord, voordat die het hoofd van Deniz raakte. Zelfmoord zou daardoor uitgesloten zijn, want wie houdt er nou een stuk metaal tussen het pistool en z'n hoofd als je jezelf wilt doodschieten?

Mark zelf zegt dat het stukje metaal waarschijnlijk al in het wapen heeft gezeten. Hij werkt veel met plaatstaal, waardoor schilfertjes metaal er in zouden kunnen zijn gekomen. Hij en zijn advocaat Huisman willen graag uitgezocht hebben of dat inderdaad een mogelijkheid is.

Daarnaast willen ze meer onderzoek naar de historie van het wapen. Wat is er eventueel in het verleden mee gedaan, dat het metaaldeeltje kan verklaren? Inmiddels is bekend wie het wapen zou hebben geleverd. Diegene willen ze vragen stellen bij een onderzoeksrechter.

Psychisch onderzoek

Naast die wensen, willen ze ook graag dat de psyche van Mark opnieuw wordt onderzocht. Tijdens eerdere onderzoeken boterde het niet tussen Mark en de gedragsdeskundigen. Het rapport dat vervolgens over zijn psychische gesteldheid is opgesteld, strookt daarom mogelijk niet met de werkelijkheid.

Mark oppert zelf een opname in het Pieter Baan Centrum. Zijn advocaat Huisman daarover: "Een intensiever onderzoek dan dat, is er eigenlijk niet". Het OM is niet tegen een nieuw onderzoek.

DNA

Tenslotte willen Mark en zijn raadsman extra DNA-onderzoek. Slachtoffer Deniz zou in hun optiek het pistool zelf hebben gevonden in een ladekast in Marks huis. Maar op de betreffende lade is geen DNA van Deniz op de handgreep aangetroffen. "Maar hij kan de lade ook aan de boven- of onderzijde hebben geopend, of aan de zijkant", zegt strafpleiter Huisman.

Of de onderzoeken inderdaad worden uitgevoerd wordt duidelijk over twee weken. Dan maakt het gerechtshof haar beslissing bekend.