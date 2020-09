Bootverhuurders Giethoorn woest op gemeentelijk plan voor bootjesheffing

Bootverhuurders in Giethoorn zijn niet te spreken over de voorgenomen bootjesheffing (Foto: RTV Oost / Robert Jansema)

Het plan van de gemeente Steenwijkerland om bootverhuurders in de gemeente per boot een bedrag te laten aftikken, kan op weinig goedkeuring rekenen van de ondernemers. Ze zijn zich rot geschrokken van de voorgenomen bootjesheffing.

Gisteren werd bekend dat bootverhuurders die in Giethoorn gebruik maken van de Dorpsgracht, per boot een bedrag moeten gaan betalen aan de gemeente Steenwijkerland. De hoogte van het bedrag hangt af van de grootte van de boot. De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat de drukte in de Dorpsgracht beter gereguleerd wordt.

Waar een dergelijke heffing nu helemaal nog niet bestaat, moeten ondernemers voortaan jaarlijks een bedrag gaan afdragen, zo is het plan. Daarbij rekent de gemeente jaarlijks 50 euro per houten punter, 500 euro voor een smalle boot en 1.500 euro voor een brede boot. Als een boot breder is dan 1.80 meter, beschouwt de gemeente als 'brede boot.'

Werkgroep

De gemeente Steenwijkerland stelt dat het nieuwe vaar- en verhuurbeleid tot stand is gekomen op basis van een werkgroep. Daarin waren onder andere Gieterse ondernemers en inwoners vertegenwoordigd.

Toch komt het gisteren gepresenteerde plan als donderslag bij heldere hemel voor de bootverhuurders in Giethoorn. "Er staan allerlei dingen in die helemaal niet volgens afspraak zijn", foetert Erik Boer van ondernemersvereniging Giethoorn Onderneemt.

Geschrokken

Weliswaar is in de werkgroep gesproken over de invoering van een heffing per boot, de hoogte van de bedragen doet bij de ondernemers op z'n zachtst gezegd de wenkbrauwen fronsen. Boer: "Die zijn vele malen te hoog. We zijn echt geschrokken van de bedragen, die kunnen we er in deze tijden van economische crisis niet bij hebben."

En niet alleen de bedragen zijn een doorn in het oog, ook over de vastgestelde afmetingen - alles breder dan 1.80 meter is een 'brede boot'- is het laatste woord nog niet gesproken. Boer: "Er staat niet veel in het plan waar we ons in kunnen vinden. Hier gaan we het nog stevig over hebben."

Voorstel tarieven

Als het aan de gemeente Steenwijkerland ligt, moeten bootverhuurders die gebruik maken van de Dorpsgracht jaarlijks de volgende bedragen gaan betalen:



- Laag tarief voor houten punters: 50 euro per jaar

- Basis tarief voor smalle verhuurboten en rondvaartboten: 500 euro per jaar

- Hoog tarief voor brede boten: 1.500 euro per jaar

'Ordinair'

Ook bootverhuurder Hendrik Smit van Smit Giethoorn heeft met verbazing kennis genomen van de plannen van Steenwijkerland. "De gemeente heeft dit jaar natuurlijk minder toeristenbelasting ontvangen", zegt Smit. "Dit is gewoon een ordinaire manier om toch wat geld te verdienen. Wij als bootverhuurders zorgen nota bene voor het toerisme en de werkgelegenheid in Giethoorn en nu moeten wij ervoor opdraaien."

Wie de bootjesheffing wil ontlopen, zal huurders moeten vragen om niet door de Dorpsgracht te varen. Smit zit met zijn verhuurbedrijf niet aan die gracht, maar het meest populaire deel van Giethoorn ontlopen, dat noemt de ondernemer 'heel lastig'. Smit: "Probeer een toerist maar eens te verplichten om niet op dat traject te varen. Voor ondernemers aan de Dorpsgracht is dat natuurlijk sowieso onhaalbaar."

Maximale breedte

Ook het plan om boten breder dan 1.80 meter te beschouwen als 'brede boot', vindt Smit onbegrijpelijk. "In de huidige vaarverordening staat dat bootjes maximaal 2.10 meter breed mogen zijn. Daar hebben verhuurders ook op ingekocht. Dat boten breder dan 1.80 meter nu 'brede boten' zijn, is een hele rare beslissing."

De kans om aan het nieuwe vaar- en verhuurbeleid van de gemeente te tornen, krijgen de ondernemers de komende weken. De gemeente zegt in gesprek te gaan met de werkgroep en er komen informatieavonden. Hier kan op het plan gereageerd worden, al heeft Smit daar weinig oren naar.

"Inspraakavonden? De gemeente heeft het plan al lang bedacht. Ik weet nog niet of ik erheen ga. Ze zijn wettelijk verplicht zo'n avond te organiseren, maar wat daar gezegd wordt, daar wordt niets meer mee gedaan. Ze houden toch vast aan hun eigen plan."

'Slachtbank'

Desondanks legt Smit zich niet neer bij de voorgestelde bootjesheffing. "Met verschillende verhuurbedrijven zijn we met elkaar in gesprek over hoe we dit gaan aanpakken. We laten ons natuurlijk niet zomaar naar de slachtbank leiden."

Uiteindelijk moet het plan goedkeuring krijgen van de gemeenteraad, voordat het definitief ingevoerd wordt.