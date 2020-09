Hoe een verschuiving in het Middellandse Zeegebied zorgde voor een aardbeving bij Punthorst

Gistermiddag om 15.33 uur beefde de grond bij Punthorst met een kracht van 1.9 op de schaal van Richter. Een uitzonderlijke gebeurtenis in Overijssel. "In het verleden hebben we een aardbeving in Overijssel nooit gezien", zegt Evers. Het is dus de eerste in onze provincie. Hoe kan dat zo ineens?

Het heeft allemaal te maken met 'platentektoniek'. Dat is een geologisch verschijnsel, waarbij delen van de aardkorst ten opzichte van elkaar verschuiven. Hierdoor kunnen aardbevingen ontstaan, zelfs duizenden kilometers verderop. Dat komt doordat diep in de ondergrond breuken zitten, ook in Overijssel.

Tektonische platen

De aarde bestaat uit negen grote en zes kleinere zogeheten 'tektonische platen'. Deze platen bewegen. Per jaar verschuiven ze enkele centimeters. De beving in Punthorst van gisteren heeft alles te maken met het Middellandse Zeegebied, waar veel tektonische activiteit is. De Afrikaanse plaat beweegt daar richting de Euraziatische plaat.



De aarde bestaat uit negen grote en zes kleinere tektonische platen (Foto: KNMI)

Een beving van 1.9 op de Schaal van Richter is voor Nederland overigens niet extreem hoog. In Groningen gebeurt het vaker, als gevolg van de gaswinning. In Zuid-Nederland komen ook regelmatig natuurlijke bevingen voor met deze kracht.

Niet gevoeld

Evers: "Doordat de beving in Punthorst plaatsvond op tien kilometer diepte, wijst alles erop dat het een natuurlijke beving was." De diepte is ook de reden dat de beving niet gevoeld is. "Als het op drie kilometer diepte plaats had gevonden, was dat zeker wel het geval", aldus Evers.

Moeten we ons in Overijssel zorgen maken? Kunnen we meer bevingen verwachten, die mogelijk zwaarder zijn? Evers: "Er is geen aanleiding om te denken dat dit nog een keer gaat gebeuren. Tegelijkertijd valt het ook zeker niet uit te sluiten. Maar een nieuwe beving in Overijssel zou in ieder geval los staan van deze beving in Punthorst".

Video | Een animatie over het ontstaan van aardbevingen, vanaf 0.46: