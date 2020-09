Staatssecretaris kritisch op Enschede over uitvoering Partipatiewet

Aanvragers van een bijstandsuitkering dienden in de periode 2014 tot medio 2015 eerst vier weken op zoek te gaan naar werk, voor de aanvraag voor een uitkering in behandeling werd genomen. Enschede hanteerde geen leeftijdsgrens.

"De vier weken zoekperiode geldt voor mensen jonger dan 27 jaar en niet voor mensen die ouder zijn", luidt het antwoord van de staatssecretaris van Sociale Zaken op de vraag daarover van SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk. De staatssecretaris meldt verder dat mensen die schade hebben geleden, naar de rechter kunnen stappen.



Ophef

De zoekperiode van vier weken zorgde destijds voor veel ophef. In Enschede, maar ook landelijk. De Nationale Ombudsman betitelde Enschede in die tijd als een 'niet betrouwbare overheid die burgers niet volledig informeert en doelbewust informatie achterhoudt.'

Toenmalig wethouder Patrick Welman lag direct na het instellen van de zoekperiode onder vuur bij de partijen EnschedeAnders, GroenLinks en de SP. De wethouder verdedigde de zoekperiode omdat hij het tekort op de bijstand terug moest brengen.

Opstandelingen

Aanleiding voor Van Dijks vragen aan de staatssecretaris is een uitzending van het programma Opstandelingen van BNN/VARA die eind juni werd uitgezonden. In die uitzending stond het sociale beleid van de gemeente Enschede centraal. Volgens Van Dijk liet de uitzending zien dat Enschede een schrikbewind voert tegenover bijstandsgerechtigden. Hij wil weten wat de staatssecretaris hiervan vindt.

Rol gemeenteraad

Staatssecretaris Van 't Wout schrijft in zijn beantwoording dat het in de uitzending geschetste beeld vragen oproept. Hij zegt er wel bij dat uitvoering van de Participatiewet niet bij hem ligt, maar in dit geval bij de gemeente Enschede. "Daarbij is het aan de gemeenteraad om het college van B en W te controleren en zo nodig aan te spreken op de uitvoering van de wet."

Stichting Sociaal Hart Enschede komt sinds 2014 op voor de meest kwetsbare inwoners van de gemeente Enschede. Voorzitter René Beunders reageert op de antwoorden van de staatssecretaris: "De afgelopen zes jaar zijn duizenden bijstandsaanvragers- en gerechtigden meervoudig financieel gedupeerd door het beleid hier. De staatssecretaris gaat op elke vraag die Van Dijk heeft gesteld serieus in. Hij stelt vast dat de Participatiewet is wat hij is, maar daar waar beleidsvrijheid is, het college en de gemeenteraad keuzes kunnen maken. Opmerkelijk is dat de coalitiepartijen die de meerderheid in de gemeenteraad hebben dat blijkbaar steeds in het nadeel van de inwoners hebben gedaan. Stichting 'Sociaal Hart Enschede' en de oppositiepartijen EnschedeAnders, de SP en GroenLinks hebben meerdere keren gepleit om gedupeerden financieel te compenseren. "Met de beantwoording van de vragen houdt de staatssecretaris de Enschedese gemeenteraad een spiegel voor."

