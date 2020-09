ROOTS | Costa!-regisseur Johan Nijenhuis werd van filmacademie gekickt

In de derde aflevering van Roots gaan we met regisseur Johan Nijenhuis naar zijn geboortegrond. De geboren Markeloër neemt ons mee naar belangrijke plekken uit zijn jeugd. Ook vertelt hij hoe zijn droom in duigen viel, toen hij het eerste jaar van de filmacademie niet haalde.

Vanaf kind af aan was Johan geïnteresseerd in film en theater. "Mijn moeder had de dorpsrevue geschreven en ik stond daar als jongetje van acht met de duim in mijn mond naar te kijken. Ik zag hoe dat gedaan en gemaakt werd, en vond dat zo mooi. Dus ging ik dat na doen met mijn vriendjes en vriendinnetjes van de basisschool."

Al snel werd Markelo te klein voor de regisseur in spe. Hij ging een jaar op uitwisseling naar Amerika en verhuisde daarna naar Amsterdam. Daar ging zijn droom in vervulling: hij startte een studie aan de filmacademie.

'Gebrek aan talent'

Maar na een jaar . "Ik werd uit de regieklas geflikkerd, omdat ik een gebrek aan talent bleek te hebben. Dat was even heel slecht nieuws. Toen ben ik naar Kampen gegaan om uit te drinken, maar daar heb ik een paar glazen rum teveel gehad. Tegen sluitingstijd bleek ik in het toilet in zeer kennelijke staat in slaap te zijn gevallen."

Uiteindelijk kreeg Johan een revanche. Uiteindelijk debuteerde hij met de film Costa!, die een hit werd. Later regisseerde de oud-Markeloër onder andere Volle maan, Liever Verliefd, Penoza, Zoop, SpangaS, Verliefd op Ibiza en De Beentjes van Sint-Hildegard.