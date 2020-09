John Stegeman weer zichzelf na onstuimig jaar bij PEC Zwolle: "Maar er is altijd stress"

"Maar ik heb er gewoon weer heel veel zin in. Het is mijn leven en passie én ik heb wel het gevoel dat we er beter opstaan dan vorig jaar. Ik wil gewoon presteren en die fans wat bieden.”

Kwetsbaar

Toch heeft hij wel even met zijn rol geworsteld vorig jaar na de 'dronkemansrit' in september. "In het begin heb je natuurlijk twijfels. Er gebeurt in het begin zoveel om je heen. Ik heb me ook heel kwetsbaar opgesteld en natuurlijk heb je daar wel even last van. Gelukkig zijn er mensen bij deze club die mij nog een tweede kans hebben geboden. Het is heel prettig dat ik mocht blijven functioneren. En uiteindelijk is het gewoon het belangrijkste of de groep en de club nog verder met je wil."



GA Eagles

Het incident vond plaats kort nadat hij in mei een gevoelige transfer had gemaakt. Hij verliet Go Ahead Eagles voor rivaal PEC Zwolle, nadat hij niet op één lijn kwam met de nieuwe grootaandeelhouder Alex Kroes. De bekendmaking van de overgang kwam een dag na de finale van de play-offs, waarin Go Ahead op dramatische wijze in de slotminuut met 5-4 verloor en de promotie alsnog uit handen gaf. "Die nacht was emotioneel”, zegt Stegeman daar nu voor het eerst over. “Het was al een hele moeilijke keuze en ik ben echt niet over één nacht ijs gegaan. Daarbij vond ik het natuurlijk ook heel moeilijk om het verlies te plaatsen. Het was bizar."

John Stegeman troost Jeff Stans na de dramatische nederlaag van Go Ahead in de play-offs (Foto: Orange Pictures)

Op de vraag of hij nog bij Go Ahead Eagles had gewerkt als Alex Kroes daar niet had gezeten, wil hij niet antwoorden. "Haha, dat is niet relevant", zegt hij. "Uiteindelijk heeft Alex (Kroes red.) de club overgenomen. Wij verschilden van visie. Hij is nu eenmaal de baas. We hadden een pad uitgestippeld en dat konden we helaas niet volgen. Nu is Alex de baas met een hele duidelijke lijn. En dat is prima, want ik heb ook vaak intern daar gezegd dat er structuur moest komen. Verder gun ik ze het allerbeste."

John Stegeman draait met PEC Zwolle een goede voorbereiding (Foto: Orange Pictures)

PEC Zwolle

En dus begint Stegeman nu aan zijn tweede jaar in de provinciehoofdstad bij PEC Zwolle. "We hebben een bepaalde vastigheid ingebouwd. We zijn fitter en ik heb het gevoel dat we klaar zijn om de eredivisie in te gaan."





Terugluisteren?

