Seks met 15-jarige in Hengelo, OM eist jeugddetentie tegen man uit Tegelen

Voor de rechtbank in Almelo is een jeugddetentie van een jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk, geëist tegen een 19-jarige man uit Tegelen, in Limburg. De man zou, toen hij net een maand 18 jaar was, seks hebben gehad met een meisje van 15 uit Hengelo.

Het meisje had de man uit Tegelen leren kennen via de berichten- en fotodienst Snapchat. Daar deed hij zich voor als een 17-jarige jongen uit Zevenaar. De twee hadden een paar weken contact toen er een ontmoeting tussen de twee was in Hengelo.

Leeftijdsverschil

Volgens het meisje was het bij haar thuis tot seks gekomen. Dat ontkent de verdachte ook niet. Dat het meisje zegt dat de seks tegen haar zin was, dat ontkent hij wel. Volgens de man ging het in overleg. Dat hij zich voordeed als 17-jarige komt volgens de man, omdat hij net een maand 18 was. Hij zegt dat hij bang was dat het meisje hem niet wilde zien als ze wist dat hij 18 was, want dan zou het leeftijdsverschil zo groot lijken.

Volgens de officier van justitie staat vast dat de man uit Tegelen als 18-jarige seks had met een meisje van 15. En dat is verboden in Nederland. Omdat de reclassering aangeeft dat er het nodige aan de hand is met de verdachte, zou hij volgens het jeugdstrafrecht vervolgd moeten worden.

Verstandelijk beperkt

De advocaat van de Limburger hield de rechtbank voor dat zijn cliënt een stuk jeugdiger is dan een gewone jongeman. Dat zou onder andere komen vanwege zijn autisme en ADHD, maar ook omdat hij met een IQ van rond de 70 verstandelijk beperkt is.

Ook denkt de advocaat dat het meisje aangifte deed, omdat haar ouders erachter waren gekomen dat ze seks had gehad. In een chat met de verdachte zou ze gezegd hebben dat haar ouders "fucking boos" op haar waren en ze ontzettend veel gedoe zou krijgen als ze geen aangifte zou doen. De advocaat vroeg de rechters dan ook om vrijspraak.