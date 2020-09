Transfer Dario Dumic afgerond: "FC Twente wilde mij heel graag hebben"

"Ik ben hier zowel met NEC als met FC Utrecht geweest. We verloren beide keren. Ik herinner me dat de supporters van FC Twente een geweldige indruk op me maakten. Ik kan dan ook niet wachten om in dit stadion te spelen. Ik ga er alles aan doen om het team te helpen."

Dario Dumic speelt de komende twee seizoen in De Grolsch Veste (Foto: FC Twente Media)

Kopkracht

FC Twente en Dumic bereikten dinsdag al een akkoord. De vijfvoudig international van Bosnië en Herzegovina werd vandaag gekeurd. Technisch directeur Jan Streuer is op zijn beurt blij dat de transfer is afgerond: "Het is mooi dat we Dario aan onze spelersgroep kunnen toevoegen en voor meerdere seizoenen hebben vastgelegd voor de club. Hij stond in de belangstelling van diverse clubs, maar wilde heel graag naar FC Twente komen. Dario is een grote sterke verdediger met kopkracht en kent de Nederlandse competitie. Hij brengt daarnaast de nodige ervaring met zich mee. Dario sluit na de oefenwedstrijd van morgen aan bij de selectie."

Jan Streuer (links) is vooral blij met de kopkracht van Dumic (Foto: Orange Pictures)



FC Utrecht

FC Utrecht nam Dumic in 2017 over van NEC, maar in de Domstad heeft hij de hoge verwachtingen niet waar kunnen maken. In het seizoen 2018/2019 verhuurde FC Utrecht hem al aan Dynamo Dresden. Het afgelopen seizoen kwam Dumic uit voor Darmstadt.

Hij stond al geruime tijd bovenaan de lijst bij FC Twente, maar de speler wilde aanvankelijk nog eerst bedenktijd, maar dinsdagavond kwam er opeens schot in de zaak. De Enschedese club wilde voor het hart van de defensie hoe dan ook nog een kopsterke verdediger erbij hebben.