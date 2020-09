Stöppelkaters: mogelijk alternatief voor Grote Sallandse Optocht

De kans dat de Grote Sallandse Optocht in februari 2021 door de straten van Raalte zal trekken is uiterst klein. Was het vorig jaar de harde wind die roet in het eten gooide, dit jaar is het corona dat de carnavalsvereniging dwars zit. Maar de Stöppelkaters broeden inmiddels op een alternatief.

Helemaal zeker weten ze het nog niet, maar voorzitter Ronald Nijboer maakt zich geen illusies: de Grote Sallandse Optocht zal voor het tweede jaar op rij waarschijnlijk niet doorgaan. Want carnaval vieren op anderhalvemeter afstand van elkaar ziet ook hij niet zitten.

Afgelopen week maakte de vereniging al bekend dit jaar geen nieuwe Prins der Stöppelkaters te kiezen. Voor het eerst in 74 jaar zal het op de Elfde van de Elfde stil zijn in Stöppelburcht.

Niet rijden, maar stilstaan

Komende woensdag zal er een definitief besluit worden genomen over het wel of niet doorgaan van de optocht. Nijboer houdt daarom nog een slag om de arm of er niet toch iets georganiseerd zal worden in februari 2021. 'Je kunt dan denken aan een staande optocht. Dan blijven de wagen stilstaan en loopt het publiek langs. Maar ja, das wel weer lastig voor de loopgroepen.' aldus Nijboer.

Carnaval is meer dan feesten alleen

Mocht het besluit vallen om de optocht volledig af te gelasten, dan zal dat volgens Nijboer extra zuur zijn voor de wagenbouwers. Afgelopen editie ging ook al niet door, toen omdat het te hard waaide. Men had zich daarom extra verheugd op de optocht van komend jaar. Volgens de voorzitter is carnaval in Raalte meer dan feestvieren alleen.

'Het bouwen van een wagen is een sociaal gebeuren. En als dat dan na een half jaar in het water valt, tja...' Toch denkt hij dat er ook nu wel weer begrip voor zal zijn, mocht de optocht niet doorgaan.

Financiële gevolgen

Toen duidelijk werd dat de optocht van 2020 niet door kon gaan, hebben de bouwgroepen een financiële tegemoetkoming van de carnavalsvereniging gekregen. 'Om te zorgen dat ze volgend jaar (2021, red) ook weer bij ons carnaval kunnen komen vieren' memoreert Nijboer. Of dat eventueel dit jaar ook weer zal gebeuren weet hij nog niet.

Ook geen Grote Twentse Carnavalsoptocht

Eerder deze week maakten de Kadolstermennekes in Oldenzaal al bekend dat er dit jaar geen Grote Twentse Carnavalsoptocht zal plaatsvinden. De vereniging nam het besluit in overleg met burgemeester Welman van Oldenzaal. De huidige richtlijnen van het RIVM laten het niet toe, is de conclusie. Ook de viering in Olst-Wijhe zal dit jaar anders zijn.