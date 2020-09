Overijsselse verpleegsters zetten Malieveld vol lege schoenen

Het ontstond als een wild plan, maar inmiddels is het bittere ernst geworden. Verpleegkundigen Eefje van keeken en Natasia ten Kattelaar uit Twente wilden het Malieveld in Den Haag vol zetten met schoenen. 'Ga maar eens in onze schoenen staan' was de boodschap achter het protest. Hun oproep om schoenen in te leveren was niet aan dovemansoren gericht.

Vanmorgen zijn Natasia en Eefje in alle vroegte met een bestelbus vol schoenen naar Den Haag vertrokken. Waar de actie begon als een Twents initiatief, waaide het al snel over naar de rest van Nederland. "We hebben ophaallocaties van Warffum in Groningen tot helemaal in Maastricht. Echt heel Nederland doet mee." vertelde Eefje eerder deze week al. Eenmaal op het Malieveld aangekomen liggen bergen schoenen op de dames te wachten.

Wel applaus, geen respect

Terwijl vrijwilligers uit het hele land de duizenden paar schoenen netjes op een rij over het veld verspreiden, staan de beide verpleegkundigen met open mond te kijken. "Als dit geen 5000 schoenen zijn, eet ik mijn schoenen op!" zegt een trotse Eefje. "De schoenen komen van zorgmedewerkers uit alle sectoren. Van verpleegkundigen tot gehandicaptenbegeleiders."

"Het respect van de samenleving, dat is het probleem niet. Maar de politiek speelt een spelletje met ons, ze draaien er om heen. Applaus krijgen is leuk, maar ze tonen geen respect." De dames doelen daarmee op de debatten in de Tweede Kamer waarin werd gepleit voor een hoger salaris voor zorgmedewerkers. Bij één van de stemmingen bleef een aantal Kamerleden weg, zodat de stemming ongeldig werd verklaard. Dat heeft een hoop kwaadbloed gezet.

Minister is welkom, maar of ie komt...

Ondertussen vult het Malieveld zich met duizenden schoenen. Zo hier en daar staat er een protestbordje tussen de schoenen. 'Stank voor dank' valt er op één van de bordjes te lezen. De vraag is of de politiek zich vandaag ook laat zien op het Malieveld.

Van Keeken: "Hugo Borst heeft zich in het verleden ook hard gemaakt voor betere zorg. Hij heeft minister Hugo de Jonge opgeroepen zich op het Malieveld te laten zien vandaag. Maar of ie komt..." Volgens Ten Kattelaar kan De Jonge als schoenenliefhebber zijn hart ophalen, want er staan een paar mooie exemplaren tussen.