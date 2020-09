Drive-in bioscoop 'vlucht' uit Hoogeveen naar Hardenberg

De drive in bioscoop zoals hij er uit had moeten zien. (Foto: Stichting Geloofscentrum Hoogeveen)

De tijdelijke drive-in bioscoop die dit weekend in Hoogeveen zou draaien is noodgedwongen uitgeweken naar Hardenberg. Naar eigen zeggen is de organisator 'gevlucht' voor het onnavolgbare beleid van de gemeente Hoogeveen.

De bedoeling was een groot videoscherm in het weiland van een boerenbedrijf aan de Nijstad, in het buitengebied van Hoogeveen. Organisator Stichting Geloofscentrum Hoogeveen had vooraf keurig melding gemaakt bij de gemeente dat de tijdelijke bioscoop er zou komen.

Beide dames hadden zelfs de website van de gemeente Hoogeveen nog uitgeplozen om te achterhalen of en hoe het coronabeleid op hun plannen van invloed zou zijn. Opgelucht kwamen ze tot de conclusie dat alles binnen de regels zou kunnen. Maar daar dacht Hoogeveen anders over.

Niet toegestaan

Vrijdagochtend kwamen handhavers langs om te zeggen dat het feest niet door kon gaan. Later kwam er een telefoontje van de gemeente zelf met dezelfde mededeling. "We zijn helemaal niet uit op stennis en dachten wat leuks te organiseren. Maar als het risico bestaat dat je door de politie wordt weggehaald, dan is het wel klaar", zegt Marjolein van Gennep, één van de bedenkers van de bioscoop.

"Het stomme is, dat de dame aan de telefoon ons niet kon uitleggen waarom het dan niet mocht. Ja het staat op de website, maar waar dat kon ze ons niet vertellen. De paniek was in haar stem te horen. Helemaal toen wij een passage voorlazen waarin de regels stonden vermeld. En als je dat las, dan voldeed ons plan precies aan de regels."

Dan maar naar de buren

"We verplaatsen nu naar de gemeente Hardenberg, die doen niet moeilijk. Daar hebben we eerder een drive-in bioscoop georganiseerd. We werden met open armen ontvangen en hoefden niet eens documenten op te sturen. Als er een handhaver zou komen, moesten we die maar doorverwijzen naar het gemeentehuis." vertelt Van Gennep opgetogen.

Voor een aantal mensen komt de verhuizing slecht uit. "We zouden vrijdag al draaien en hebben dat verplaatst naar zaterdagmiddag. Helaas kan niet iedereen en hebben dus een aantal mensen afgezegd."

Staartje

De gemeente Hoogeveen laat weten dat de organisatie wel degelijk een vergunning had moeten hebben, omdat het geen besloten activiteit is. "Ze hebben een beschrijving gestuurd van wat de activiteit inhoudt", legt een woordvoerder uit.

"Maar de aanvraag voldeed niet. Er was geen tekening en niet alle informatie was aangeleverd. We zagen zeker mogelijkheden voor de activiteit, maar de aanvraag moet voldoen." Zeker in coronatijd wil de gemeente duidelijk maken dat niet alles zomaar kan als het niet is vergund. "Je moet ergens een lijn trekken."

Intussen heeft Marjolein nogmaals bericht van de gemeente Hoogeveen gehad: "Komende maandag schijnt er iemand langs te komen om ons een vooraankondiging dwangsom te overhandigen. Daar zou ook een sanctie bij zitten, een boete dus. Waarvoor is ons volledig onduidelijk. Overigens zijn wij maandags gesloten dus ik vrees dat ze voor een dichte deur komen te staan."