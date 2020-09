Staphorst debuteert in Derde Divisie met zege, Excelsior'31 speelt gelijk tegen Lisse

Staphorst debuteert met zege

Staphorst heeft de eerste wedstrijd in de Derde Divisie gewonnen. Op bezoek bij ODIN'59, die vorig jaar als tweede eindigde, won het met 2-1. In de eerste helft ging het gelijk op in Heemskerk. Beide ploegen kregen wat kansen, maar scoorden niet. Erik Bakker was namens Staphorst dichtbij, zijn vrije trap ging echter net naast. Direct na rust was het wel raak voor Staphorst. Sander de Grote tikte een afvallende bal binnen en zorgde voor de 0-1.

Kort na rust werd de score verdubbeld. Justin Benjamins stuurde Mike Reuvers weg en die schoot de 0-2 tegen de touwen. Een paar minuten later kwam ODIN alweer terug in de wedstrijd. Thom de Vries schoot snoeihard de 1-2 binnen. De thuisploeg ging op zoek naar de gelijkmaker. Het kreeg ook enkele kansen, maar scoren deed het niet. Staphorst wel. In blessuretijd maakte invaller Ruben Kin de 1-3 en direct erna was het afgelopen.



Excelsior pakt punt in blessuretijd

Excelsior'31 begon met een gelijkspel op eigen veld tegen FC Lisse. Na kansen voor beide ploegen, kreeg Lisse na een klein half uur de beste mogelijkheid om te scoren. Doelman Melvin Koetsier legde een doorgebroken speler neer en Jeffrey Klijbroek mocht aanleggen vanaf elf meter. Koetsier maakte zijn fout echter goed en stopte de strafschop. Kort voor de pauze kreeg Excelsior enkele goede kansen, maar gescoord werd er niet in de eerste helft.

Na de pauze dacht Niels Leemhuis zijn eerste voor Excelsior te maken, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald. Aan de andere kant was het wel raak. Tom Duindam zorgde voor de 0-1. Excelsior ging nog wel op zoek naar de gelijkmaker, maar die leek er niet te komen. In blessuretijd was het echter toch raak. Invaller Jamarro Diks zorgde voor de 1-1 eindstand.

Diks zorgde voor de late gelijkmaker (foto: Orange Pictures)