Ruime zege Berkum in Sneek, Genemuiden wint van Buitenpost en DETO verliest van Flevo Boys

Ruime zege Berkum bij ONS Sneek

Berkum had een makkelijke middag in Sneek. De Zwolse ploeg moest even op stoom komen, want in de eerste helft scoorde de ploeg niet. Na de pauze ging het echter snel. In het eerste kwartier zorgden Jonathan van Marle, Chris van der Meulen en Johnsen Bacuna al voor 0-3. Bas van Wijnen maakte de vierde voor zijn nieuwe club en Van Marle zorgde met zijn tweede voor de 0-5. Kort daarna redde Ruendel Martina de eer voor de thuisploeg en bij die 1-5 bleef het.

Kavak schiet Genemuiden naar zege

SC Genemuiden begon het nieuwe seizoen met een zege op Buitenpost. Genemuiden kreeg de beste kansen in de openingsfase en dat werd na een klein half uur uitgedrukt in een treffer. Omar Kavak maakte de eerste van het seizoen voor de groen-witten. Genemuiden bleef ook na de openingstreffer de betere, maar het scoorde niet opnieuw in de eerste helft. Na de pauze dacht Jens Jurn Streutker de tweede te maken voor Genemuiden, maar zijn treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel. Rolf Dijk kreeg nog een goede kans op de gelijkmaker en Sijmon Eenkhoorn was dichtbij namens Genemuiden, maar het bleef bij 1-0.

DETO verliest van Flevo Boys

DETO ging op eigen veld onderuit tegen Flevo Boys. De eerste kansen waren voor DETO, maar na een kwart wedstrijd stond het ineens met 2-0 achter. Eerst maakte de ploeg een eigen doelpunt en kort erna zorgde Timon Rorije al voor de tweede voor Flevo Boys. Die 0-2 stond ook bij rust op het scorebord. Na een uur kwam DETO terug in de wedstrijd. Ferdi ter Avest zorgde voor de aansluiting. Twintig minuten voor het einde werd het verschil toch weer twee door een doelpunt van Yume Ramos. Opnieuw kwam de spanning terug. Kai Wesselink schoot fraai de 2-3 binnen. Xaver Slot had nog een goede kans op de 3-3, maar die kwam er niet.