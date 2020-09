Provincie vindt het geen probleem dat Chinese sjoemelbussen in Overijssel gaan rijden: PVV boos

PVV in Provinciale Staten is niet gelukkig met de antwoorden die het van de provincie kreeg op vragen die de partij stelde over de Chinese bussen waarmee Keolis in de regio IJssel- Vecht wilde rijden. Keolis raakte de concessie na gesjoemel kwijt maar de bussen die Keolis in China bestelde, gaan wel in Overijssel rijden. Volgens de provincie hebben de bussen ook voordelen voor Overijssel. Dat voordeel wil de provincie niet kwijt.

Statenlid Joeri Pool snapt er niets van. "De provincie Overijssel beloont valsspelende Chinezen", twittert hij. "De Chinese bussen mogen gewoon naar Nederland komen, terwijl ook zij waren betrokken bij de Keolis fraude."

Fraude Keolis Keolis heeft bij de aanbesteding van het busvervoer in de IJssel- en Vechtstreek gefraudeerd. Dat bleek in mei, na onderzoek van Follow The Money. Er kwamen geheime documenten aan het licht, waarin stond dat de producenten van de bussen uit China geen boetes kregen opgelegd als ze te laat zouden leveren.

De provincie begon daarop een eigen onderzoek en trok begin juli de concessie in. Gedeputeerde Boerman kreeg daarin de volledige steun van de Overijsselse Statenleden.

De bussen rijden binnenkort door Overijssel. Reizigers maakten eind vorige maand al een proefrit met de nieuwe elektrische bussen.

De PVV wilde weten waarom 'het college een lans breekt voor het behoud van de elektrische bussen uit China.' Daarop verwijst het college naar de noodconcessie die is toegewezen aan Keolis. Die noodconcessie duurt maximaal twee jaar. Volgens de gedeputeerde is die constructie nodig "om zo dicht mogelijk bij de dienstregeling te blijven zoals we die voor ons hadden gezien."

Negatieve gevolgen

En daar worden de schone elektrische bussen van Keolis voor ingezet. "Het gebruik van Zero Emissie materieel in de noodconcessie biedt grote voordelen voor zowel de reizigers als de inwoners van de concessie IJssel-Vecht", aldus het college in antwoord op de vragen van de PVV. "Deze voordelen willen wij behouden. De enige partij die de negatieve gevolgen van het onrechtmatig handelen moet ervaren is het bedrijf Keolis zelf."

Het college geeft in de beantwoording ook aan dat zij het niet eens is met de stelling van de PVV dat de Chinese bussenfabrikant bij de fraude betrokken was en dat de bussen dus niets in de provincie te zoeken hebben. Het college weerlegt die stelling van de PVV met een simpel "nee".

Eigen bussen eerst

Provinciale Staten hebben onlangs de motie 'eigen bussen eerst' aangenomen. Volgens de PVV is het inzetten van de Chinese bussen in strijd met de strekking van die motie. Het college stelt dat naar aanleiding van de motie is onderzocht hoe een aanbesteding gehouden kan worden waarbij de lokale economie ondersteund wordt. Uit dat onderzoek bleek dat dit niet mogelijk is binnen de bestaande regelgeving.

"Deze kwestie is door het college aangekaart op landelijk en Europees niveau. Daarnaast geldt ook vanuit het oorspronkelijke programma van eisen al een verplichting tot overname van het materieel", aldus het college in de antwoorden op de vragen van de PVV.