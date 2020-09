Kunstenares uit Enschede begonnen aan schilderij dat eerbetoon is aan supporters FC Twente

Het doek is een idee van cabaret-trio Stokkum-Oost. cabaretiers André Manuel, Thijs Kemperink en Laurens ten Den. Eigenlijk wilden ze een standbeeld als eerbetoon aan de supporters van FC Twente maar dat werd te ingewikkeld. "Dat standbeeld werd gedoe. Wie moet het worden bijvoorbeeld. Dé supporter, die bestaat niet. Op een groot doek kun je alle soorten supporters van de club kwijt", zei Ten Den daar later over.

Trommelaars op het dak van het atelier van kunstenares Sonna Krom (Foto: RTV Oost)

Een schilderij moest het worden, gemaakt door de Enschedese kunstenares Sonna Krom. Tijdens een benefietavond werd geld opgehaald om het project te bekostigen.

Vanmorgen meldden de trommelaars die bij de thuiswedstrijden voor een belangrijk deel de sfeer bepalen zich bij het atelier van de kunstenares. Voor hen was het ook wel weer even wennen, want maandenlang kon er door de uitbraak van de coronacrisis niet gevoetbald worden. En dus werd er ook niet getrommeld.

Rood is de kleur der kleuren Sonna Krom, kunstenares

Voor Krom, Enschedese en supporter van FC Twente, is het een mooie opdracht. "Dat is wel de goede kleur hè", stelde ze vast terwijl de rode verf uitkneep in een emmer. Het doek waarop het schilderij moet verrijzen, is immens. Zo'n zeven bij vier meter. Krom smeet vanmorgen de eerste emmers rode verf tegen het doek.

Sonna Krom gooit de rode verf tegen het doek (Foto: RTV Oost)

"Rood is de kleur der kleuren, in de schilderkunst ook een heel belangrijke kleur. Zodra je een realistisch portret wil maken, is dat rood de kleur dat leven brengt in een gezicht."

Abstracte rode vlek

Vervolgens ging ze aan de slag. De nu nog abstracte rode vlek is de basis van het enorme schilderij, een ode aan de families, fans en ieder in de historie van de voetbalclub. "je kunt er wel van uit gaan dat iedereen er op komt, want ik wil wel dat je tot in de verte mensen ziet, de hele schare fans", legt Krom uit wat ze plan is.

De trommelaars die vanmorgen op het dak van het atelier van Krom stonden, hadden elkaar al een half jaar niet meer gezien. "Het was leuk om te doen, we zien elkaar verder niet. Voetbal is de bijeenkomst waar we bij elkaar zijn", vertelt één van de trommelaars.

Het zal saai zijn, weet een ander, als de supporters weer in het stadion zijn. Per wedstrijd mag er achtduizend man naar binnen. Coronaregels schrijven dat voor. "Het wordt saai, anders. Dat waar je voor komt, is er niet. De beleving ontbreekt."

Hartslag van de sfeer

De trommelaars zijn de hartslag van die sfeer in het stadion tijdens thuiswedstrijden. "Wij beginnen en iedereen doet mee. Dat is super. Maar ik denk dat we het hele seizoen niet meer zullen trommelen."