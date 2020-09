Bikers Twentse motorclub Darahbaru voelen zich geterroriseerd

De Darahbaru-leden werden op 24 maart en 5 april door agenten gezien, terwijl ze in Enschede rondreden op hun motor. Ze hadden een lederen hesje aan, met daarop emblemen van de motorclub. Volgens de agenten was het dragen van de clubkleuren verboden volgens de lokale richtlijnen. De hesjes met symbolen leken volgens de agenten teveel op die van de inmiddels verboden motorclub Satudarah. Van die club mogen geen logo's meer vertoond worden.

Hesjes afgepakt

De bikers van Darahbaru weigerden om hun hesjes uit te doen, waarna ze werden aangehouden. De lederen jasjes werden afgepakt. Volgens advocaat Umut Ural een onterechte handeling van de politie en dus kwam hij in verweer.

Naar de mening van de advocaat verschillen de logo's van de motorclubs genoeg van elkaar. "Ze zijn wel gemaakt in dezelfde kleurstelling, maar als je dat als voorwaarde stelt dan kun je ook geen shirtje van Vitesse, Jumbo of MC Yellow Snakes meer aan. Het is geen verboden club."

Nieuw bloed

Ural en de bikers hebben van de rechtbank gelijk gekregen. De hesjes moeten worden teruggegeven aan de Darahbaru-leden. Dat is nog niet gebeurd.

Darahbaru betekent 'nieuw bloed'. De club werd vorig jaar opgericht en heeft met name aanhangers in Twente. Een aantal van de veertig leden waren voorheen lid van Satudarah. Het logo van Darahbaru vertoont een schedel met daaronder twee gekruiste skelethanden. Op de schedel is het stadswapen van Enschede te zien, waar bloed vanaf druipt.

Geterroriseerd

Justitie ziet in de club een voortzetting van Satudarah, omdat het een motorclub is met een vergelijkbare naam en clubkleuren. Die vorm van voortzetting moet volgens het OM worden aangepakt. Hoe ver het strafrechtelijk onderzoek gevorderd is, is niet duidelijk.

RTV Oost heeft een aantal leden van Darahbaru kunnen spreken. Ze zeggen zelf dat het geen voortzetting van Satudarah is. "Het is gewoon een nieuwe club." Ze zeggen wel veel last te hebben van politie. "We worden telkens op onze hesjes aangesproken. Dan worden we voor de zoveelste keer aan de kant van de weg gezet en aangehouden. Het is treiterij. We worden geterroriseerd."

Darahbaru wil graag in gesprek met de gemeente om onduidelijkheden uit de weg te ruimen. "Ook willen we graag weer een clubrit maken, maar dat kan door coronamaatregelen nog niet. Zodra dat wel weer kan, gaan we ons laten zien."