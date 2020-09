FC Twente besluit oefencampagne met gelijkspel tegen FC Emmen

De thuisploeg, die met Danilo in de punt van de aanval begon, kwam na zeven minuten goed weg toen Laursen - na onnodig balverlies bij Twente - in kansrijke positie hard over schoot. Luttele minuten later kreeg Cerny ook een behoorlijke kans op de openingstreffer, maar de Tsjech schoof de bal langs de paal.

Kolar kopt raak

Na 25 minuten kwamen de gasten uit Drenthe op 0-1 via Kolar, die uit een hoekschop Emmen op voorsprong kopte. Dat was uiteindelijk ook het enige doeltreffende wapenfeit van de eerste helft.

Blunder Telgenkamp

Na rust kwam FC Twente vrij snel op gelijke hoogte. Vanaf rechts sneed Cerny naar binnen en met een schot van afstand wist hij de blunderende doelman Telgenkamp te verrassen: 1-1. Na die gelijkmaker had Twente het betere van het spel en dat resulteerde ook in een aantal goed uitgespeelde kansen, maar een overwinning zat er uiteindelijk niet meer in voor de ploeg van Ron Jans: 1-1. Volgende week wacht Fortuna Sittard in de seizoensouverture.