Een jaar na de eerste scheuren neemt gedupeerde kanaalbewoner Karsten vandaag afscheid van zijn schuurtje

Vlak voor de zomer van 2019 merkt Karsten de eerste scheuren in en rondom zijn woning op. En dan gaat het hard: in een paar maanden tijd zakt de aanpalende schuur in, beginnen de muren in de keuken steeds meer scheuren te vertonen en zakt de bestrating rondom zijn woning weg. "Je ziet het elke maand een stukje erger worden", vertelde de Vroomshoper eind juli nog.

En nu wordt het eerste onderdeel dan toch echt gesloopt, want uit de laatste meting met zogenoemde scheurmeters is gebleken dat het niet langer verantwoord is om het schuurtje te laten staan. Volgens Karsten is hij de eerste die vermoedelijk door de gevolgen van de werkzaamheden bij kanaal Almelo-De Haandrik iets moet laten slopen. En dan is het nu 'nog maar' een schuurtje.

'Eigen leven leiden'

Karsten heeft namelijk ook een uitbouw achter zijn huis. De uitbouw vertoont inmiddels ook al scheuren, niet voor niets hangen ook daar scheurmeters bij de muren. "Die gaat ook zijn eigen leven leiden", wijst Karsten. "De uitbouw werd om de drie maanden gecontroleerd, maar dat is nu om de twee maanden geworden."

Eind mei bleek uit extern onderzoek dat de veelbesproken schade die aan de huizen van bewoners rondom het kanaal is ontstaan, niet komt door de baggerwerkzaamheden om Almelo-De Haandrik geschikt te maken voor zwaarder scheepvaartverkeer. Sterker nog: de helft van de scheuren zou volgens de ingenieurs ontstaan zijn door het gevolg van het aanbouwen aan en verbouwen van de panden van en vóór 1940.

Ruimhartige regeling

Een conclusie die door de gedupeerde bewoners sterk betwist wordt, maar over de sloopwerkzaamheden vandaag niets dan goeds: Karsten vindt de situatie door de provincie 'perfect geregeld' en hij heeft het niet over de vergoeding van de kosten hoeven hebben. "Dit hoort vast bij de ruimhartige regeling die de provincie met ons wil treffen."

Want dat het goedkomt met de huizen aan het inmiddels roemruchte probleemkanaal, daar heeft Karsten alle vertrouwen in. "Het gaat best wel goedkomen", concludeert hij nuchter. "Ik ben niet zo gauw zenuwachtig. Er komt een oplossing, let maar op. Ik hoop dat we eind van dit jaar meer weten."

'Uitzonderlijke' situatie

Het schuurtje wordt in opdracht van de provincie gesloopt. Die betitelt de situatie als 'uitzonderlijk'. "In algemene zin blijven provincie en de gemeenten zich inzetten om iedereen in het gebied weer een veilig thuis te bieden", is de reactie van woordvoerder Simon Dirk Terpstra.

"Op weg daar naartoe zet de provincie deskundige mensen in om, indien nodig, acute onveilige situaties te beoordelen. Mocht er sprake zijn van een onveilige situatie, dan gaan wij in overleg met bewoners om op zoek te gaan naar een passende oplossing."

Dit schuurtje moet gesloopt worden vanwege kanaal Almelo-De Haandrik (Foto: RTV Oost/Emiel Houben)