Larry ten Voorde schrijft wereldtitel Porsche Supercup op zijn naam

Larry ten Voorde heeft op fraaie wijze de wereldtitel in de Porsche Supercup in de wacht gesleept. De autocoureur uit Boekelo won op het circuit van het Italiaanse Monza de laatste race van het seizoen en legde daarmee beslag op het kampioenschap.

Ten Voorde boekte met zijn zege op Monza de derde overwinning van deze jaargang. Eerder was de 24-jarige coureur al de sterkste in Barcelona en Silverstone. Hij stond voor de laatste race vier punten achter klassementsleider Dylan Pereira, maar door de knappe zege pakt hij de titel in de prestigieuze Porsche Supercup.

Kers op de taart

Ten Voorde was in zijn nopjes na afloop van zijn glorieuze zege. "Het mooiste is dat ik in 2014 bij mijn huidige team begon en toen pionnen aan het rechtzetten was en auto's aan het wassen", zegt hij bij Ziggo Sport. "En als ik dan nu jaren later hier sta met het hele team als kampioen, is dat echt de kers op de taart."