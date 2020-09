Omwonenden Zwartewaterzone trekken aan de noodrem over bouwplannen

"Ik geloof er niks van dat dit zomaar gaat lukken. Als mensen erachter komen wat hier staat te gebeuren, dan zullen er nog heel veel momenten zijn dat mensen zeggen: joh, dit kan helemaal niet zo." John Beumer is duidelijk in zijn mening. Het aanleggen van een nieuwe wijk met dure huizen, gaat in tegen de belangen van alle bewoners in Holtenbroek. Dat moet de gemeente volgens hem niet willen.

'Mijn uitzicht voor veel geld verkocht'

Ook Aurelia de Vries baalt van hoe de gemeente dit project behandelt. "Omwonenden worden met de projectontwikkelaar om tafel gezet en daar moeten we het maar uitzoeken. Maar die heeft er geen boodschap aan dat hij mijn uitzicht voor veel geld verkoopt aan andere mensen. Het voelt oneerlijk."

Buurman Beumer valt haar bij: "De gemeente zou hier een rol moeten spelen en met de partijen in gesprek gaan. Maar we zien ze niet. Wat wij van de projectontwikkelaar verwachten, tsja, dat lees je dus niet terug in hun gespreksverslagen." Zodoende weet de gemeente volgens Aurelia en John helemaal niet wat er speelt rondom dit project.

Zwartewaterzone kost veel geld

Projectontwikkelaar Bemog wil de groene zone langs het Zwartewater bebouwen. Die zone loopt vanaf de oude Scheepswerf Leenman tot voorbij jachthaven De Hanze. Een deel van de terreinen langs het Zwartewater zijn inmiddels al door de projectontwikkelaar opgekocht.

Met name het terrein van scheepswerf Leenman is zwaar verontreinigd en moet dus voor veel geld gesaneerd worden. Volgens de omwonenden in Holtenbroek wil Bemog die kosten terug verdienen met de verkoop van een groot aantal nieuwe woningen in het duurdere segment. Maar de inwoners van Holtenbroek willen dat de groene zone langs het Zwartewater behouden blijft.

'Cultuurhistorische waarden'

Zo denkt ook Evert Ruiter erover. Ruiter is voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling Zwolle. "Deze groene zone tussen Zwartewater en stad is van groot belang voor de trek van wilde dieren van en naar de stad. Dit gebied heeft een hoge natuurwaarde. Onbegrijpelijk dat hier nu grootschalige woningbouw gepland wordt. Die moet deels achter, deels op de dijk en deels in de uiterwaarden komen. Maar bouwen in dit gebied moet je in principe al niet willen."

Een aantal fractieleden van de PvdA afdeling Zwolle, hebben vanmorgen een bezoek gebracht aan het gebied. Deze partij stemde al in 2019 tegen de plannen voor woningbouw. Nu duidelijk wordt dat de gedupeerde omwonenden zich niet gehoord voelen, trapt ook de PvdA wat harder op de rem.

Niet bouwen in uiterwaarden

Herman Sieben: "Je gaat gewoon niet bouwen in de uiterwaarden. We zijn nu toch wel wat wijzer geworden lijkt me. In de uiterwaarden van de IJssel geven we juist ruimte aan de rivier en dat is met de klimaatverandering geen overbodige luxe. Vijftig jaar geleden werd er nog gebouwd in de uiterwaarden maar nu moet je dat echt niet meer willen."

Op 14 september wordt in de gemeenteraad gepraat over de Omgevingsvisie voor Zwolle. Daarin zal ook uitgebreid aandacht zijn voor de plannen zond de Zwartewaterzone in Holtenbroek.