Komt er een groot bos in de wijk Stadshagen?

Een groepje inwoners heeft het initiatief gestart voor een heus bos in Stadshagen. Via mijnwijk.nl en via een Facebookpagina krijgt het idee vrijwel alleen positieve reacties. De gemeente Zwolle en ook de provincie zijn enthousiast.

"Het is echt nog een nieuwe wijk en de bomen die er staan zijn niet groot. Het zou zo mooi zijn als Stadshagen een bos krijgt waar je in de zomer verkoeling kunt zoeken onder de bomen", zegt één van de initiatiefnemers Jorien Sissing.

Parken in Stadshagen zijn kaal (Foto: RTV Oost)

Spencer Roozeboom uit Stadshagen heeft het uitgezocht. "We zouden eigenlijk minimaal één boom per inwoner moeten hebben. Maar als je kijkt naar de CO2-uitstoot, de opname van grote hoeveelheden water bij stortbuien en de manier waarop hitte wordt verwerkt, dan heb je per persoon zelfs 3,5 boom nodig."

Bomen voor gevolgen klimaatverandering

Bewoners in groene gemeenten hebben het minder warm dan in verstedelijkte gebieden, zo is gebleken uit onderzoek. Bomen zijn nodig om de klimaatverandering te kunnen doorstaan. Maar volgens Spencer is in de afgelopen honderd jaar zo'n negentig procent van Nederland ontbost. "Dat gaat harder dan in de Amazone in Brazilië, waar we ons allemaal zo zorgen om maken."

In Zwolle staat per inwoners gemiddeld 1,1 boom, in Stadshagen is dat 0,28 boom per inwoner.

De stad doet het niet goed in vergelijking met bijvoorbeeld Steenwijkerland, waar per inwoner 10,2 bomen staan. Dat Zwolle meer bomen kan gebruiken, staat volgens Spencer dus wel vast. Het aantal bomen per inwoner in Stadshagen is nog minder dan in Amsterdam waar 0,3 boom per inwoner staat. "En Amsterdam zien we niet als de meest bosrijke regio van het land", concludeert hij met een lach.

Stadshager Bos zou kunnen komen naast de Milliger Plas (Foto: RTV Oost)

'Sympathiek idee'

De gemeente Zwolle vind het initiatief sympathiek. Ook uit het provinciehuis komen enthousiaste geluiden. Het initiatief voor het Stadshager Bos sluit goed aan op een provinciaal plan om per inwoner van de provincie één boom te planten. Dat zou betekenen dat er bijna 1,2 miljoen bomen de grond in gaan.

Spencer en Jorien zien goede mogelijkheden voor Stadshagen. "De Nederlandse Boswet zegt dat een bos minimaal duizend hectare moet beslaan. Dat is een flinke oppervlakte", zegt Spencer. Het stel heeft ook al een locatie op het oog. "Achter de Milligerplas schijnt eens een oerbos te zijn geweest. Misschien is dat een mooie plek om het Stadshager Bos op te richten", mijmert Jorien.