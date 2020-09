Wat vind jij: Er moeten meer gezonde producten voor kinderen komen in de supermarkten

Bijna driekwart van de productie voor kinderen in Nederlandse supermarkten is niet gezond. Ze passen niet in een verantwoord voedingspatroon voor kinderen. Ook wordt bij een kwart van deze producten kindermarketing gebruikt. Dat blijkt uit onderzoek van Unicef.

De organisatie keek of 2000 kinderproducten pasten binnen de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. De resultaten zijn niet positief. De meeste producten bevatten teveel suikers, energie, zout of hebben te weinig vezels.

Unicef keek ook naar de promotie en marketing van de producten. Ze keken dan naar producten met vrolijke figuurtjes erop, of omdat er 'baby' of 'kids' in de naam zit. Daarnaast keken ze naar eten en drinken dat een typisch onderdeel is van een schoolmenu, zoals drinkpakjes of meeneemkoeken.

Marc Jansen van het CBL, de branchevereniging van supermarkten, is het niet eens met de uitkomsten van het onderzoek. "Het is veel te beperkt, er is maar een klein aantal producten gekeken die Unicef in dit geval kinderproducten noemt. En niet naar de enorme hoeveelheden gezonde en veilige producten, zoals verse groenten en fruit."

Hoe denk jij hierover?