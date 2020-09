Wereldkampioen Larry ten Voorde uit Boekelo: "Nooit opgeven, knokken voor wat je waard bent"

"Niet normaal hè?", lacht de Boekeloër die morgen direct doorreist naar Duitsland om zich te gaan voorbereiden op de 24 uur van LeMans die over twee weken gereden wordt. Een groot feest met Ten Voorde in Boekelo zit er voorlopig dus nog niet in.

Winst noodzaak

"Ik wist dat ik vandaag moest winnen om zijn concurrent Dylan Pereira, die als klassementsleider aan de race in Monza begon, voor te blijven. Perreira eindigde als vierde en dus konden bij de Boekelose coureur de armen omhoog op het moment dat hij zijn Porsche over de finish reed.

"Het was niet makkelijk, maar ik had een goede start", vertelt Ten Voorde die van begin tot eind vooraan reed. "Tijdens de tweede situatie waarbij er een safety car op de baan was, heb ik goed opgelet. De rest zat toen een beetje te slapen en zo kon ik een gaatje slaan."

En dus klonk op Monza het Nederlands volkslied, voor het tweede jaar op rij alweer want ook vorig jaar was Ten Voorde op het Italiaanse circuit de snelste. Het is een circuit dat hem ligt. "Het is een gave baan met heel veel snelheid."

Nooit opgeven

Over de finish rijden en beseffen dat je wereldkampioen bent, was een emotionele ervaring voor Ten Voorde en de bevestiging van een les die Ten Voorde leerde. "Nooit opgeven, knokken voor wat je wil en wat je waard bent."

Daarnaast had hij ook veel complimenten voor het team rond de coureur. "Het moet allemaal kloppen. Van de bandenman tot aan de teamleider. Het team heeft een megajob gedaan."