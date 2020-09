Tex Town Tigers herpakt zich na nederlaag tegen Terrasvogels

In een dubbele ontmoeting tegen Terrasvogels heeft Tex Town Tigers wisselend succes geboekt. Op eigen veld herpakte de ploeg uit Enschede zich door de tweede wedstrijd te winnen nadat de eerste krachtmeting van de dag verloren was gegaan.

In de eerste wedstrijd moest TTT al snel in de achtervolging want Terrasvogels schoot uit de startblokken. De ploeg uit Haarlem leidde na de eerste inning met 0-3. De thuisploeg kon die achterstand in de loop van het duel niet meer ongedaan maken en daardoor ging de zege naar de bezoekers: 3-6.

TTT kantelt tweede duel

Ook in het tweede bedrijf kwamen de Haarlemmers op voorsprong (0-2), maar dit keer was Tex Town Tigers in de gelijkmakende slagbeurt direct bij de les. Dat leverde vier binnen geslagen punten op. TTT-pitcher Daniëlle ten Donkelaar wist in de loop van de wedstrijd met verve de slagformatie van Terrasvogels in bedwang te houden en daardoor kon de wedstrijd over de streep worden getrokken: 6-3.

Dubbele zege op Pioniers

Daarmee komt het aantal overwinningen van TTT dit weekend op drie. Zaterdag was de Enschedese formatie al twee keer te sterk voor Hoofddorp Pioniers.



Bekijk hier de uitslagen en stand in de Golden League.