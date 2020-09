Provincie roept kabinet op om plannen rondom vrachttaks 'kritisch te heroverwegen'

Rijden in de toekomst minder vrachtwagens op de A1, maar meer over de provinciale wegen? (Foto: RTV Oost)

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wil de kilometerheffing voor vrachtwagens vanaf 2024 invoeren op bijna 130 wegtrajecten. 'Vieze' en zware vrachtwagens gaan 26 cent per kilometer betalen, de schoonste bijna 8 cent. De miljoenenopbrengst wordt deels teruggesluisd naar de sector om te vergroenen.

'Ongewenst uitwijkgedrag'

Om te voorkomen dat trucks snelwegen gaan mijden, zitten bij de geselecteerde trajecten al veel provinciale en lokale wegen. Maar provincies en gemeenten vrezen dat chauffeurs ook deze routes gaan mijden om een belastingaanslag te ontvluchten.

'In eerdere berekeningen is uitgegaan van een standaard tarief voor al het vrachtverkeer. Nu worden oudere en vuilere vrachtwagens juist zwaarder belast en schonere vrachtwagens minder zwaar. Dit zal bij vuilere vrachtwagens tot meer ongewenst uitwijkgedrag leiden', beschrijft de provincie Zuid-Holland in een brief aan de minister.

Verkeersdoden kan toenemen

Ook Overijssel is kritisch. Twee jaar geleden drong de provincie bij het Rijk al aan op onderzoek naar de effecten van kilometerheffing voor vrachtwagens. Toenmalig VVD-Statenlid Gert Brommer pleitte daarvoor, omdat het bedrijfsleven in Overijssel volgens hem sterk afhankelijk is van transport over de weg. Brommer vroeg zich af wat het effect is van de kilometerheffing voor de regionale economie.

Van Nieuwenhuizen laat aan de krant weten dat ze de kritiek gaat meenemen in haar plannen. "We gaan bijvoorbeeld kijken of we een bepaalde weg wel of niet opnemen", zegt ze. De Tweede kamer spreekt waarschijnlijk dit najaar over de vrachttaks.