Vermeend 'soldaat' van Twentse Goliathbende op vrije voeten

De Goliathbende staat volgens het OM onder leiding van Simo D. Die is in Duitsland veroordeeld voor wereldwijde drugshandel, maar zou vanuit zijn cel meerdere moordopdrachten hebben gegeven. Zo werd een kapper in brand gestoken in Enschede en een man uit Gronau doorzeefd met kogels.

Verborgen ruimte

Het wapen dat gebruikt is bij de moordaanslag in Gronau, werd samen met een Scorpion machinegeweer teruggevonden in een Volkswagen Scirocco. Die wagen was volgens justitie in gebruik bij Bokito. Een getuige heeft de recherche ook gezegd dat hij van Bokito had gehoord dat die wapens had, waaronder een Scorpion. Het machinegeweer werd gevonden in een verborgen ruimte.

Volgens Bokito zelf heeft hij weinig gebruik gemaakt van de auto. Kort voordat de VW werd gevonden en doorzocht, had hij de auto naar eigen zeggen uitgeleend aan de veroordeelde schutter van de Gronause aanslag.

Kalasjnikov

Naast betrokkenheid bij de wapens die in de Scirocco werden gevonden, zou hij ook in bezit zijn geweest van een AK47. Met dat machinegeweer moest volgens een kroongetuige een aanslag worden gepleegd op motorclub Satudarah in Enschede.

Het wapen lag in een garagebox in Emmen en was samen met bijbehorende munitie verpakt in een rugzak. Op een van de lussen van die rugzak, zat DNA van Bokito. De AK47, ook wel Kalasjnikov genoemd, werd ontdekt bij een grenscontrole. Het wapen was 's nachts opgehaald door een man met de bijnaam Grote Wolf.

Chats

Naast het DNA, wijzen ook verschillende chats op betrokkenheid van Bokito. Hij zou berichten hebben uitgewisseld met de vermeende topman van de organisatie, Simo D.

Zo vraagt Bokito aan aan ene 'GF', volgens justitie Simo D.:

Ik had Satu aan de deur, al twee keer.

GF is woest, hij schrijft:

'Waar vind ik die gasten. Stuur me die KK adressen.

Ik moet kunnen aanvallen bro, ik moet die adressen.

Anders denken ze, je bent kip. En kip kun je eten. En ik pik dat niet.

Dan weten ze, met soldaten van ons moet je niet sollen.

Stuur me niets, stuur de Wolf, we gaan ze pakken.

Ik laat ze gelijk bloeden.

We gaan ze knallen.

Vanavond gaat actie gebeuren.

Haal die gereedschap uit Emmen.'

'Die gereedschap uit Emmen' is volgens justitie de AK47 die bij Grote Wolf in de auto is gevonden.

Wolven

Wanneer het eindproces tegen Bokito dient, is nog niet bekend. De schutter van de Gronause aanslag, Kleine Wolf, is reeds veroordeeld. Ook zijn broer, Grote Wolf, heeft een flinke celstraf gekregen. Beide zitten een gevangenisstraf van een kwart eeuw uit.

Justitie is bezig om de vermeende opdrachtgever, Simo D., en diens rechterhand vanuit Duitsland naar Nederland te krijgen. Het OM wil de twee vervolgen voor meerdere moordaanslagen in de regio.