Ook geen Lang en El Ahmadi bij FC Twente: "Het zit even niet mee"

FC Twente kan komend seizoen geen beroep doen op Karim El Ahmadi. De club had lange tijd de hoop op een terugkeer van de ervaren middenvelder, maar hij heeft laten weten niet meer in Nederland te gaan voetballen.

Hij heeft de wind even niet in de zeilen. Technisch directeur Jan Streuer moet naast het afketsen van Jurgen Ekkelenkamp ook een streep zettten door Karim El Ahmadi en Noa Lang. "Ja, het zit nu even niet mee", zegt een realistische Streuer. "En dat deed het aan het begin van deze transferperiode wel. Maar we hebben nog voldoende namen op de lijst staan."

Creatieve middenvelder

FC Twente richt haar pijlen nu heel duidelijk een aanvallende creatieve middenvelder. "Maar die spelers zijn vaak (te) duur voor ons. Dus we moeten creatief zijn. De laatste oefenwedstrijd heeft geleerd dat we daar ook nog wel versterking kunnen gebruiken."



El Ahmadi

Door de hereniging met El Ahmadi kan nu ook definitief een streep. De middenvelder uit Enschede, die op dit moment nog voetbalt bij Al-Ittihad in Saudi-Arabië, belde gisteren met Streuer en was kraakhelder. "Hij heeft me laten weten dat hij niet meer in Nederland komt voetballen. Dat is zijn beslissing, alleen hadden we het graag eerder gehoord."



Ajax

Verder was Lang ook nog een optie om het middenveld van FC Twente versterken. De Ajacied werd vorig jaar al verhuurd aan FC Twente, maar vanuit Amsterdam heeft Streuer ook te horen gekregen dat naast Ekkelenkamp ook Noa Lang niet mag vertrekken vanuit de Johan Cruijff ArenA. Door het afketsen van deze drie spelers richt FC Twente zich nu met name op één versterking op het middenveld. "En dat moet een creatieve scorende speler zijn. We gaan het zien", besluit Streuer.