Grolsch en Lidl in gesprek over hun bierruzie

Grolsch en Lidl hebben het Haagse gerechtshof gevraagd nog even geen uitspraak te doen in het conflict dat ze hebben over Lidl's biertje 'Kordaat'. Volgens Grolsch lijkt het te veel op haar biermerk 'Kornuit'. Beide partijen zijn nu in overleg over een mogelijke schikking, volgens een woordvoerder van het gerechtshof.

Het is voor de tweede keer dat het gerechtshof de uitspraak uitstelt in het conflict tussen Lidl en de Enschedese bierbrouwer. Twee weken geleden was dat, omdat de uitspraak nog niet klaar was. Nu omdat beide partijen op het nippertje zelf om uitstel hebben gevraagd in een poging er zelf uit te komen. Als ze dat lukt zal de uitspraak, die al klaar is, niet bekend worden gemaakt.

Kornuit en Kordaat zijn beiden succes

Grolsch eiste afgelopen juni dat Lidl de naam 'Kordaat' niet meer mag gebruiken, omdat die te veel op 'Kornuit' lijkt. Beide biertjes zijn succesvol: 'Kornuit' zou zo'n vijftig miljoen aan omzet per jaar opleveren voor Grolsch. 'Kordaat' is in nauwelijks twee jaar opgestoomd tot de zevende plek van de 'Nederlandse bierlijst', dus de belangen zijn groot.

Grolsch verloor eerste rechtszaak

In eerste instantie verloor Grolsch een kort geding tegen Lidl. De rechter oordeelde februari vorig jaar dat er genoeg verschil zat tussen de twee pilsmerken. De namen lijken weliswaar op elkaar: ze beginnen allebei met 'kor' en eindigen op 't'.

Maar door het verschil in letters waarop de klemtoon ligt, is te weinig overeenstemming om voor een gevaar van verwarring te zorgen, vond de rechter. Verder vond hij dat er niet voldoende 'visuele overeenkomsten' in de beeldmerken van Kornuit en Kordaat zijn die een gevaar voor verwarring met zich meebrengen.

Belangen voor Grolsch zijn enorm

De belangen zijn dus groot voor beide partijen. Wie van beide het initiatief voor het overleg heeft genomen is niet duidelijk. Het is wel rijkelijk laat, omdat de rechtszaak al in juni diende. Er was dus tijd genoeg om te praten.

Overigens is sinds afgelopen mei ook Heineken te vinden in de schappen bij Lidl. Daarnaast hebben de bierbrouwers het zwaar, omdat horeca en evenementen normaal voor zo'n dertig procent van de omzet van bierbrouwers zorgt. Dus Grolsch heeft meer problemen dan het biertje van de Lidl.