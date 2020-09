Plan voor invoering bestuurlijke boete in Enschede: "Geen goede ontwikkeling voor burger"

Na grote steden als Amsterdam en Den Haag, wil ook Enschede bestuurlijke boetes gaan invoeren. Hierbij moet je als burger zelf aantonen dat je onschuldig bent. Het moet de overlast in de stad tegengaan. Maar volgens advocaat Robin Link van Alex Advocaten, gespecialiseerd in bestuurlijke boetes, is deze verschuiving geen goede zaak. "Het is voor de burger geen goede ontwikkeling, omdat je een veel actievere rol krijgt."

Enschede wil deze manier van werken invoeren, omdat de overlast van bijvoorbeeld afvaldumping en brommer- en scooteroverlast de spuigaten uitloopt. Waar agenten of boa's normaal gesproken iemand op heterdaad moeten betrappen, hoeft dat bij een bestuurlijke boete niet meer. Bewijsvermoedens zijn al voldoende.

Praktijkvoorbeeld

Als voorbeeld noemt advocaat Link de dumping van een zak huisafval op een plek waar die niet hoort. Boa's gaan dan kijken of ze in de zak met afval adresgegevens kunnen vinden. "Wanneer daarin jouw adres wordt gevonden, dan mag er van uit worden gegaan dat jij de vervuiler bent. Het hoeft niet zo te zijn, maar het vervelende is dat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan waarin ze zegt dat een boa hier van uit mag gaan. Tenzij de geadresseerde anders kan bewijzen."

Link vindt het een slechte zaak dat burgers straks zelf moeten aantonen dat ze onschuldig zijn. "Het is erg lastig voor de burger om tegenbewijs te vinden. We hebben zaken waarin mensen zeggen: die zak is anderhalve kilometer gevonden van waar ik woon, ik kan mijn werkgever laten verklaren dat ik toen aan het werk was. Daarvan heeft de Raad van State gezegd dat dit onvoldoende is. Kennelijk staat nu de wet aan de kant van de gemeente."

'Actievere rol'

De advocaat maakt zich ook zorgen omdat veel mensen niet alle regels kennen. "Normaal kon je achterover hangen tot er werd bewezen dat je schuldig was, maar burgers krijgen een actievere rol. En dat is een nadeel als je jouw verantwoordelijkheid niet neemt." Denk bijvoorbeeld aan het op tijd inleveren van een bezwaarschrift binnen zes weken.

Moeilijker wordt het om op voorhand brommer- en scooteroverlast aan te tonen. "Dat is inderdaad lastig. De gemeente moet dit in een verordening zo nauwkeurig mogelijk vaststellen. Wat zijn de normen?", vraagt Link zich af.

Extra papierwerk

Naast de Randstad worden de bestuurlijke boetes ook al in Arnhem en Nijmegen toegepast. Doel is om mensen af te schrikken. "Boa's in Amsterdam gaan bijvoorbeeld een week lang door vuilniszakken spitten op zoek naar gegevens. Dat levert vaak tientallen boetes op. Als je in diezelfde buurt woont, dan bedenk je je nog wel een keer", aldus Link.

Maar het levert de geldkist van de gemeente ook wat op. "Het is administratief alleen wat lastiger. Normaal worden de boetes centraal verzameld en verstuurd, nu moet Enschede dat in eigen hand nemen."

Het duurt nog even voordat de bestuurlijke boete in Enschede ingevoerd wordt. Eerst moet er nog met de gemeenteraad over gepraat worden, voordat er een collegevoorstel ligt.