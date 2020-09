Openbaar Ministerie: verdachte van overval tankstation Almelo was ook loverboy

Tijdens de zitting, waarbij de verdachte niet op kwam dagen, werd ook duidelijk dat de Almeloër ervan verdacht wordt dat hij een 20-jarige vrouw in de prostitutie heeft gebracht.



Capuchon

Het tankstation aan de Baniersweg in Almelo werd op 20 mei overvallen door een man in donkere kleding die, met de capuchon over het hoofd, plots een groot mes tevoorschijn haalde. Hij zou geroepen hebben dat hij bedreigd werd door 'jongens' die hem 'de vingers zouden afhakken' als hij geen 'groot geld' meekreeg.

Nadat de overvaller met het mes tegen het corona-spatscherm bij de kassa beukte en geld kreeg, ging hij ervandoor. De politie vond het mes al snel na de overval in de omgeving van het tankstation. De 23-jarige werd een dag later aangehouden als verdachte van de overval. Het is niet duidelijk hoeveel hij buit maakte en of hij bekend heeft.



Loverboy

De Almeloër moet zich 6 oktober ook voor de rechter verantwoorden, omdat hij een 20-jarige verstandelijk beperkte vrouw seksueel uitbuitte. Het slachtoffer zou verliefd op hem zijn geweest. Hij zou haar vervolgens tegen haar zin hebben laten werken in de prostitutie. De vrouw zou ook hebben moeten werken als ze ziek was of angst had voor een klant.