Twee coronabesmettingen op middelbare school in Steenwijk

Op de middelbare school RSG Tromp Meesters locatie Lijsterbesstraat in Steenwijk zijn twee leerlingen besmet met het coronavirus. De schoolleiding is afgelopen weekend geïnformeerd, schrijft de school in een persbericht.

De twee besmette leerlingen zitten in verschillende klassen. De rest van de klas hoeft niet in quarantaine. Alle ouders en verzorgers van de kinderen op de school hebben een brief gekregen en zijn van de besmettingen op de hoogte gesteld.

"Dit nieuws zo aan het begin van het schooljaar hadden we liever niet gehad, maar dit is wel de realiteit in deze coronaperiode", zegt rector Teunis Wagenaar. "Belangrijk is nu dat de twee betreffende leerlingen goed herstellen en we wensen hen veel beterschap."

Maatregelen

De school geeft aan maatregelen te hebben genomen. "We hebben verschillende voorzorgsmaatregelen in de school om verspreiding van het virus te voorkomen. We hebben onder meer eenrichtingsverkeer in de trappenhuizen, zorgen voor anderhalve meter afstand tussen leerlingen en medewerkers en we ontsmetten de handen bij binnenkomst", zegt de rector.

De school vraagt aan ouders om goed op te letten bij hun kinderen als ze klachten hebben die 'ernstiger zijn dan een snotneus'.